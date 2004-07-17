كميسيون صنايع بزودي نظر خود را در باره صنعت خودروسازي كشور اعلام خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد مهدوي ابهري در بازديد از ايران خودرو ، هدف مجلس هفتم را ارتقاي سطح بهره وري در صنعت خودرو كشور بيان كرد و افزود: صنعتي شدن كشور در گرو رشد و توسعه صنعت خودروسازي و قطعه سازي است و بنابراين شناسايي و حذف عوامل بازدارنده رشد و توسعه در صنعت خودرو كشور ضروري است.

وي افزو: مجلس انتظار دارد خودروسازان كشور تيراژ توليد ، كيفيت و خدمات پس از فروش خود را تقويت كنند.

ابهري رشد صنعت خودروسازي در كشور را يكي از مهمترين زمينه هاي ايجاد اشتغال در كشور دانست و گفت: بايد بخش خصوصي را براي ورود به اين عرصه تشويق كرد.

در اين بازديد همچنين سيد رضا نوروززداده عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: هدف مجلس هفتم حمايت از توليد كننده و سرمايه گذار در چارچوب قانون است.

وي نصريح كرد: مجلس هفتم از قانون خودرو حمايت خواهد كرد و حتي اگر لازم باشد در جهت تقويت صنعت خودروي كشور آن را مورد بازنگري قرار خواهد داد.

نوروززاده ، شرط حضور خودروسازان ايراني در بازارهاي جهاني را رقابتي شدن صنعت خودرو، ارتقاي كيفيت محصول و نيز قيمت گذاري مناسب دانست و گفت: حمايت دولت از مجلس در تعيين تعرفه هاي واردات خودرو در راستاي رقابت پذيري خودرو سازان داخلي با توليدات مشابه خارجي در بازارهاي جهاني بوده است.