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۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۱۲

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس:

كميسيون صنايع بزودي نظر خود را در باره صنعت خودروسازي كشور اعلام خواهد كرد

مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اين كميسيون در حال جمع بندي گزارشها در حوزه صنعت خودرو است و بزودي نظر خود را در اين باره اعلام خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد مهدوي ابهري در بازديد از ايران خودرو ، هدف مجلس هفتم را ارتقاي سطح بهره وري در صنعت خودرو كشور بيان كرد و افزود: صنعتي شدن كشور در گرو رشد و توسعه صنعت خودروسازي و قطعه سازي است و بنابراين شناسايي و حذف عوامل بازدارنده رشد و توسعه در صنعت خودرو كشور ضروري است.
وي افزو: مجلس انتظار دارد خودروسازان كشور تيراژ توليد ، كيفيت و خدمات پس از فروش خود را تقويت كنند.
ابهري رشد صنعت خودروسازي در كشور را يكي از مهمترين زمينه هاي ايجاد اشتغال در كشور دانست و گفت: بايد بخش خصوصي را براي ورود به اين عرصه تشويق كرد.
در اين بازديد همچنين سيد رضا نوروززداده عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: هدف مجلس هفتم حمايت از توليد كننده و سرمايه گذار در چارچوب قانون است.
وي نصريح كرد: مجلس هفتم از قانون خودرو حمايت خواهد كرد و حتي اگر لازم باشد در جهت تقويت صنعت خودروي كشور آن را مورد بازنگري قرار خواهد داد.
نوروززاده ، شرط حضور خودروسازان ايراني در بازارهاي جهاني را رقابتي شدن صنعت خودرو، ارتقاي كيفيت محصول و نيز قيمت گذاري مناسب دانست و گفت: حمايت دولت از مجلس در تعيين تعرفه هاي واردات خودرو در راستاي رقابت پذيري خودرو سازان داخلي با توليدات مشابه خارجي در بازارهاي جهاني بوده است.

کد مطلب 95949

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