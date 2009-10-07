کاربران فیس بوک به زبانهای ژولیوس سزار و دزدان دریایی حرف می زنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب ترین شبکه اجتماعی دنیا از این پس به زبان لاتین نیز حرف می زند. به این ترتیب کاربرانی که این زبان را انتخاب می کنند به جای گزینه "پیوند" از واژه " ligament" و به جای عبارت "پست کنترل می شود" از " epistulae" استفاده می کنند و برای رفتن به صفحه اصلی نیاز دارند که روی واژه domus کلیک کنند.

هدف مقامات فیس بوک از عرضه این زبان، تبدیل لاتین از یک زبان مرده به یک زبان زنده است.

بسیاری از دانشجویان ادبیات زبانهای رومن (فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، اسپانیایی) در دانشگاه زبان لاتین را می آموزند و حتی در بسیاری از کشورها زبان لاتین در دبیرستان نیز تدریس می شود. به همین دلیل کاربران فیس بوک از امکان استفاده از فیس بوک به زبان لاتین استقبال کرده اند. به عقیده این افراد، زبان لاتین لحن بسیار خوشایندی دارد.

براساس گزارش سنت نیوز، لاتین تنها زبان مرده دنیا نیست بلکه زبانهای گالی و باسکی (زبان مردم منطقه باسک اسپانیا که درحال حاضر کمتر از 600 هزار نفر بدان تکلم می کنند)، آفریکنز (زبان بومیان آفریقای جنوبی) و سیمرائگ (گویش سلتی با منشای گالی) از دیگر زبانهای مرده دنیا به شمار می روند.

پیش از این فیس بوک گزینه زبان دزدان دریایی را به 70 زبان رایج در این شبکه اجتماعی افزوده بود. زبان دزدان دریایی نوعی گویش خاص از زبان انگلیسی است که در آن در انتهای واژگان با " arrr" تمام می شود و کسانی که این زبان را انتخاب می کنند به جای کاربر از عنوان "ناخدا" و به جای واژه "پست" از "پیام داخل بطری" استفاده می کنند.