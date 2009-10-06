کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: در سال جاری 50 صادرکننده نمونه معرفی می شوند که براساس امتیازات، به سه دسته طلایی، نقره ای و برنز دسته بندی می شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتخاب صادرکنندگان نمونه براساس نوع مشارکت و امتیاز استان‌ها تعیین می‌شود،ضمن اینکه، انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی، از بین گروههای صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و همچنین IT صورت گرفته است.

وی همچنین در خصوص بسته های حمایت از صادرکنندگان نیز تصریح کرد: رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران در سالهای اخیر، حرکت به سمتی بوده که بسته‌ های حمایتی عمومی از جمله جوایز صادراتی و پرداخت یارانه‌های مختلف ایجاد شد، ضمن اینکه بسته‌ های حمایتی خاصی نیز برای محصولات مختلف تدوین و طراحی شده است.