به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورجیابولتن، نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف اظهار داشتند جاشوا دوبوا رئیس دفتر همکاریهای دینی کاخ سفید در این دیدار اظهار داشته است که سودان مسئله مهمی برای باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا است و گروههای دینی نقش مهمی در جلب توجه مقامات نسبت به سودان را ایفا می‌کنند.

براساس گزارشهای رهبر دینی دوبوا اظهار داشت که اشاره به خشونت علیه زنان در سودان از اولویتهای فعالیت اوباما است.

استفان کلوچی مدیر دفتر بین المللی عدالت و صلح اسقفها اظهار داشت: برای رهبران دینی سودان اهمیت بسیار دارد از این رو ما در امریکا به‌شدت تلاش می‌کنیم که رایزنی‌هایی را برای تقویت صلح در این کشور انجام دهیم.

وی و دیگر رهبران دینی در دیدار خود با جاشوا دوبوا نامه‌ای ارائه کردند که به امضای 1410 نفر از رهبران مسلمان، مسیحی و یهودی رسیده بود.

رهبران ادیان ابراهیمی در این نامه خواستار تحقق وعده‌های امریکا برای پیشبرد صلح در سودان شدند.