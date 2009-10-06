نحوه رفتار ماموران انتظامی با مردم کنترل می شود

سردار سرتیپ محمد علی نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، افزود: رفتار نسنجیده،‌توهین آمیز و خارج از قاعده ماموران انتظامی با مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با ماموران خاطی و قانون شکن، بدون اغماض و با قاطعیت خواهد بود،‌اظهار داشت: خبرنگاران بارها شاهد عکس العمل بنده با این ماموران بوده اند که البته چنین واکنش هایی ادامه خواهد داشت.

سردار نصرتی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق ماموران انتظامی،‌افرادی دلسوز بوده وتا پای جان تلاش می کنند، ‌افزود: قبول می کنم که تعدای از همکاران به دلیل کم ظرفیتی و بی حوصلگی در موارد اندکی عکس العمل ناخوشایندی نشان می دهند که تکدر خاطر شهروندان را موجب می شوند.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی در عین حال گفت: با همه این اوصاف و به دلیل حجم سنگین ماموریتها و سختی کار، بروز رفتارهای دور از نزاکت حتی با اعمال تنبیه و برخورد نیز اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه رفتار موهن ماموران انتظامی با مردم به هیچ وجه قابل توجیه نیست ‌از فعالان رسانه ها خواست با تعامل بیش از گذشته با فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در به حداقل رسیدن بروز چنین رفتارهایی در جامعه سهیم باشند.