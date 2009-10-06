به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی امروز در شهرک قدس ادامه دارد، سهیلی و گروهش مشغول فیلمبرداری سکانس‌های خیابانی این فیلم کمدی هستند و فیلمبرداری طبق برنامه‌ریزی هفته آینده در تهران تمام می‌شود. امروز جمشید هاشم‌پور، ماهایا پطرسیان و محمود بهرامی در شهرک قدس مقابل دوربین می‌روند.

حسن ایوبی تدوین همزمان فیلم تازه سهیلی را انجام می‌دهد و رضا فخاریه ساخت جلوه‌های ویژه رایانه‌ای را بر عهده دارد. 80 درصد فیلمبرداری فیلم تازه سهیلی به پایان رسیده است.

مهران رجبی، مجید صالحی، علی صادقی، بهنوش بختیاری، بهاره افشاری، ملکه رنجبر، پریسا رضایی، حامد جوادی، سادیا جلالی‌پور، صدیف آرمیده، بهزاد اشکان، اسماعیل صدیلو، امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "ازدواج در وقت اضافه" آمده است: فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را می‌کنند، اما انگار این مادربزرگ را به هیچ طریقی نمی‌شود از سر راه برداشت ...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: بهمن زرین‌پور، س. سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاک‌سیما، صدابردار: عباس رستگارپور، چهره‌پرداز: مهین نویدی، مدیر تولید : میترا احمدی، مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: کامبیز دارابی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، جلوه‌های ویژه : داوود رسولیان، منشی صحنه : زهرا غلامی، روابط عمومی : کمیل سهیلی.