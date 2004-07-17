  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۲

توسط آكادمي اسكارصورت گرفت :

قانون منع حمايت از فيلمها و چهره هاي سينمايي خاص تصويب شد

آكادمي اسكار قوانين جديدي را به تصويب رسانده كه ازتبليغ فيلمهاي خاص توسط استوديوها درمراسم سال آينده ممانعت به عمل مي آورد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نظرمي رسد وضع اين قانون پاسخي به عملكرد شركت فيلمسازي دريم وركزدرسال گذشته بوده است.
اين شركت فيلمسازي درتبليغ فيلم " خانه اي ازماسه ومه" به حمايت از" شهره آغداشلو" پرداخته واعلام كرد:" به رغم اينكه آغداشلو استحقاق دريافت تنديس بهترين هنرپيشه زن را دارد به احتمال بسياراين جايزه به رنه زلوگر، هنرپيشه فيلم كوهستان سرد مي رسد."
گنجاندن چنين بيانيه اي درتبليغ اين فيلم جنجال بسياري را به وجود آورد به طوريكه دريم وركزمدتي بعد مراتب تاسفش را اعلام كرد وموفقيت رنه زلوگررا درمراسم اسكاربه وي تبريك گفت.
قانون جديدي كه به تصويب رسيده ازاستوديوها مي خواهد كه ازبيان مطالب مثبت ومنفي پيرامون فيلمها وهنرپيشگان حاضردربخش مسابقه درتبليغات ، وب سايتها وغيره خودداري كنند.
مراسم اسكارسال آينده درروز27 فوريه ( 9 اسفند) درلوس آنجلس برگزارمي شود.
کد خبر 95953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها