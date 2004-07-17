قانون منع حمايت از فيلمها و چهره هاي سينمايي خاص تصويب شد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نظرمي رسد وضع اين قانون پاسخي به عملكرد شركت فيلمسازي دريم وركزدرسال گذشته بوده است.

اين شركت فيلمسازي درتبليغ فيلم " خانه اي ازماسه ومه" به حمايت از" شهره آغداشلو" پرداخته واعلام كرد:" به رغم اينكه آغداشلو استحقاق دريافت تنديس بهترين هنرپيشه زن را دارد به احتمال بسياراين جايزه به رنه زلوگر، هنرپيشه فيلم كوهستان سرد مي رسد."

گنجاندن چنين بيانيه اي درتبليغ اين فيلم جنجال بسياري را به وجود آورد به طوريكه دريم وركزمدتي بعد مراتب تاسفش را اعلام كرد وموفقيت رنه زلوگررا درمراسم اسكاربه وي تبريك گفت.

قانون جديدي كه به تصويب رسيده ازاستوديوها مي خواهد كه ازبيان مطالب مثبت ومنفي پيرامون فيلمها وهنرپيشگان حاضردربخش مسابقه درتبليغات ، وب سايتها وغيره خودداري كنند.

مراسم اسكارسال آينده درروز27 فوريه ( 9 اسفند) درلوس آنجلس برگزارمي شود.