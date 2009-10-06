به گزارش خبرگزاری مهر، لوئیس فیگو فوتبالیست پرتغالی و سفیر مبارزه با بیماری سل از سال 2008 از یک نسخه کارتونی از خود در رم رونمایی کرد. این نسخه کارتونی که "لوئیس فیگو و جام جهانی مبارزه با سل" نام دارد در یک مدرسه ابتدایی به نمایش در آمد.

این اقدام با همکاری سازمان بهداشت جهانی و بنیاد لوئیس فیگو انجام شده است. فیگو این بنیاد را سال گذشته با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان تمام دنیا با این بیماری، دلایل، درمانها و امکان پیشگیری از آن راه اندازی کرد.

بیماری سل یک عفونت دستگاه تنفسی است که در اثر باکتری Mycobacterium Tuberculosis ایجاد می شود.

این بیماری همه ساله به بیش از هشت میلیون نفر آسیب می رساند و 6/1 میلیون نفر را در سال قربانی می کند. این بیماری یکی از خطرات مهم برای کسی است که به ویروس "اچ. آی. وی مثبت" آلوده است.

بیماری سل در آفریقا، هند، آسیای مرکزی و اندونزی بسیار شایع است و در کشورهای غربی به خصوص در فضاهای شهری نیز وجود دارد. بسیاری از گونه های باکتری عامل سل نسبت به داروهای فعلی مقاوم شده اند. بنابراین بیماری سل به تحقیقات، مطالعات بالینی و منابع مالی جدیدی نیازمند است.

براساس گزارش گالیله، در این خصوص فیگو توضیح داد: "واکنش بچه ها واقعا هیجان انگیز است و همین به ما اهمیت کاری را که انجام می دهیم نشان می دهد. ما نسل درستی برای کار انتخاب کرده ایم چرا که بچه ها آینده ما هستند."

این کارتون به زبانهای مختلف و به صورت آنلاین عرضه می شود.