نگران حضور نمایندگان استانهای مرکزی و تهران در لیگ برتر نیستیم

علیرضا رحیمی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور نمایندگان دو استان مرکزی و تهران در لیگ برتر گفت: بدنبال انصراف تیم آلومینیم سازی اراک از حضور در لیگ چند تیم واگن سازی، کاوه و تربیت بدنی آلومینیم برای شرکت در لیگ اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: طبق قانون سازمان لیگ هندبال کشور تنها دو تیم از هراستان اجازه شرکت در لیگ برتر را دارد بنابراین با توجه به حضور هپکو اراک، از بین این سه تیم تنها یک تیم می‌تواند در مسابقات شرکت کند.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: مشکل این سه تیم باید در بین خودشان حل شود و ما تنها تیمی را در لیگ به رسمیت می‌شناسیم که از سوی اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی به ما معرفی شود.

وی ادامه داد: همین مسئله برای نماینده دوم استان تهران نیز پیش آمده است و قرار است مسئولین این استان تکلیف تیم دوم را روشن کنند. هم اکنون پرسپولیس و پارسیان برای شرکت در لیگ برتر اعلام آمادگی کرده‌اند اما هنوز مدارک خود را به ما تحویل نداده‌اند.

رحیمی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نگران حضور نمایندگان این استانها در لیگ نیست، گفت: هرچند ما لیگ را با حضور 12 تیم قرعه کشی کرده و برنامه آن را اعلام کرده‎ایم اما به هیچ عنوان نگران حضور تیم دوم استانهای مرکزی و تهران نیستیم زیرا از این دو استان چند تیم مایل به شرکت در لیگ برتر هستند مگر اینکه اختلاف آنها بالا بگیرد و هیچ کدام نخواهند در مسابقات شرکت کنند که بعید است این مسئله اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه ما چک ضمانت را به عنوان نوعی وثیقه از تیم‌ها دریافت کرده‌ایم، گفت: قطعا تیمی مانند ذوب آهن و فولاد که سالهاست از این رشته حمایت می‌کنند نیازی به دادن چک ضمانت ندارند اما طبق قانون و تنها برای اطمینان از حضور تیم‌هایی با حامیان خصوصی تا پایان رقابتها این چک را دریافت می‌کنیم.