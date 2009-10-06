به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شکایت این نمایندگان از رحیمی در دستور کار امروز کمیسیون است ، ابتدا اصل شکایت مطرح سپس این موضوع به بحث گذاشته می شود که آیا از رحیمی دعوت شود در کمیسیون حضور یابد یا خیر.

نماینده ساوه خاطر نشان کرد: در این جلسه مستندات و مدارک شکایت کنندگان بررسی خواهد شد.

اسلامی در پاسخ به این سئوال که رسیدگی به پرونده هایی که از دوره قبل مجلس باقی مانده به چه صورت است، گفت: پرونده های باقیمانده از مجلس هفتم همچنان در این کمیسیون رسیدگی می شود اما برخی پرونده های مطروحه که در کمیته محرمانه کمیسیون وجود دارد عمدتا در خصوص زمین خواری ها و رانت خواری بوده و همچنان مفتوح و در دست بررسی است.