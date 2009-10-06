محمدرضا عباسی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: حدود 20 درصد مزارع استان دارای سنگ های زیادی هستند که این امر کشت محصولات را سخت و سبب استهلاک و از بین رفتن ادوات کشاورزی، کاهش راندمان آبیاری و در نتیجه کاهش عملکرد محصولات در واحد سطح می شود.

وی از ورود نخستین دستگاه سنگ جمع کن برای جمع آوری سنگهای مزاحم در مزارع کشاورزی خبر داد و گفت: این دستگاه به منظور رفاه حال کشاورزان و آشنایی با نحوه کار آن با هزینه حدود 20 میلیون تومان برای زارعین استان گلستان خریداری شده است.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: این دستگاه در مدت کمتر از سه ساعت می تواند سنگهای یک هکتار زمین را تا عمق 20 سانتیمتر جمع آوری کند.

عباسی افزود: کشاورزانی که متقاضی خرید این دستگاه هستند می توانند با مراجعه به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

گلستان 650 هزار هکتار مزارع کشاورزی و زراعی دارد.