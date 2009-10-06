2 شرکت بیمه خصوصی تاسیس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به درخواستهای متعدد برای تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی، شورای عالی بیمه با 2 درخواست تاسیس موافقت کرد.

ملکی رئیس اداره پذیرش موسسات خصوصی و ارزیابان خسارت بیمه در این باره گفت: بیمه مرکزی سالانه حدود 10‬ تقاضای جدی که از قبل دارای طرحهای خاص و برنامه ریزی بوده‌اند را برای تاسیس شرکتهای بیمه دریافت می‌کند، لذا برخی از تقاضا کنندگان طی فرآیند مسیر با مشکلات قانونی مواجه می‌شوند که این امر طی مسیر را طولانی می‌کند.

وی افزود: سرمایه گذاری در بخش بیمه های خصوصی به طور مستقیم متاثر از وضعیت اقتصادی جامعه هستند که در صورت رونق وضعیت اقتصادی درخواست تاسیس افزایش می یابد.

ملکی در ادامه گفت: علاوه بر شرایطی که متقاضیان باید دارا باشند، موافقت شورایعالی بیمه جهت تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی به معنای طی شدن نیمی از مسیر موافقت تلقی می شود که در این راستا 2 شرکت موفق به جلب رضایت شورای عالی بیمه شده اند.





