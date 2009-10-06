به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نیکوکاری مهرآفرین در مسیر گسترش فعالیت‌های فرهنگی خود و ترویج مبانی فرهنگی امر مهرورزی و نیکوکاری بعد از معرفی فاطمه معتمد آریا به عنوان سفیر نیکوکاری نخستین مراسم اهدای نشان نیکوکاری و آیین نکوداشت یاوران مهرآفرین را برگزار می‌کند.

در این مراسم ویژه که با اهدای نشان مهر آیین همراه است، علاوه بر معرفی و تجلیل از چهار نیکوکار شاخص و بزرگ از میان خیرین مدرسه ساز، واقفان بزرگ، بنیان‌گذاران خیریه‌های معروف، هنرمندان و ورزشکاران سال‌های دور و نزدیک از تعدادی از یاوران مهرآفرین با اهدای تندیس مهرآفرین تقدیر می‌شود.

این مراسم 17 مهر ساعت17 در تالار وحدت و با حضور جمعی از مدیران و مسوولان شهری، مدیران شرکت‌های موفق حوزه تجارت و بازرگانی و تعداد زیادی از هنرمندان برگزار می‌شود و دو صنف و نهاد سینمایی انجمن بازیگران و کانون کارگردانان سینمای ایران از جمله دریافت کنندگان تندیس مهرآفرین هستند.