ابراهیم راد افزون در گفتگو با مهر گفت: وزارت نفت بر روی ارائه پیشنهاد لایحه متمم 6 میلیارد و 500 میلیون دلاری تامین کسری بودجه واردات بنزین و گازوئیل در سالجاری به جمع بندی نهایی دست یافته است.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه پیشنهادی برای تصویب نهایی ظرف یکی تا دو روز آینده به دولت می رود، تصریح کرد: رقم 6.5 میلیارد دلاری این لایحه برای کل سالجاری تهیه و ارسال شده است.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزیر نفت این لایحه پیشنهادی وزارت نفت پس از بررسی در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

در همین حال پیش از این سید مسعود میر کاظمی وزیر نفت از تهیه لایحه متمم واردات بنزین و گازوئیل در وزارت نفت خبر داده و گفته بود: این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

در همین حال، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز پیشتر از کسری 3 میلیارد دلاری تامین اعتبار بودجه واردات بنزین با ادامه وضع موجود سهمیه بندی خبر داده و گفته بود: در حالی امسال به سه میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین مردم نیاز داریم که در سال 84 و 85 برای واردات بنزین مردم 12 میلیارد دلار اعتبار تخصیص داده می شد.

وی با بیان اینکه براساس قانون امسال باید بین 16 تا 17 میلیارد لیتر بنزین تولید شده در پالایشگاههای داخلی را با قیمت یارانه ای عرضه کنیم، اظهار کرده بود: از این میزان تا پایان شهریور ماه امسال نزدیک به 11 میلیارد لیتر بنزین با قیمت یارانه ای عرضه شده است.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرده بود: برای کسری تامین بنزین مورد نیاز کشور از ابتدای سال تاکنون مجبور به واردات 17 تا 18 میلیون لیتر بنزین در روز بوده ایم که سعی داریم با اقدامات نرم افزاری و مدیریت بیشتر میزان واردات را تا پایان سال روزانه به 15 میلیون لیتر کاهش دهیم.