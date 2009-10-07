همایش های پیاده روی باید در تمام سازمانها و ارگانها برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در خصوص برنامه های پیش بینی شده به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: برگزاری و اجرای برنامه های ورزشی همچون جشنواره های پیاده روی توسط ارگانها و سازمانها به بهانه های مختلف نه تنها تاثیرات بسیار مثبتی در بالابردن روحیه افراد می گذارد بلکه انگیزه ورزش کردن را نیز تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. از همین رو معتقدم باید چنین برنامه هایی به فواصل اندک و با استمرار ادامه یابد تا تاثیرات آن را حس و لمس کنیم.

وی افزود: تربیت بدنی نیروی انتظامی علاوه بر همایش پیاده روی خانوادگی که صبح روز جمعه هفته جاری(17 مهرماه) برگزار خواهد کرد، دو برنامه دیگر نیز در نظر گرفته که شامل انجام ورزش صبحگاهی در دو پارک لاله در تاریخ 19 و پارک ملت در تاریخ 21 مهرماه با همکاری انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزشهای همگانی برای کارکنان و پرسنل محترم نیروی انتظامی خواهد بود. جا دارد از زحمات و حمایتهای سرهنگ افشار مسئول تربیت بدنی ناجا برای برنامه ریزی موارد فوق تقدیر و تشکر کنم.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: روز جمعه هفته جاری همایش بزرگ خانوادگی به میزبانی استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار برگزار می شود که امیدوارم این همایش نیز همچون سایر همایشهای بزرگ پیاده روی با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.