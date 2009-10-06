به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: دولت هنوز میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را به مجلس اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه مجلس در نامه‌ای خواستار اعلام میزان ذخیره ارزی شده است تصریح کرد: دولت هم قطعاً این میزان را به مجلس اعلام خواهد کرد.

فتحی پور با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی کشور گفت: قانون جدید پولی و بانکی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی نهایی شدن است و امیدواریم هرچه سریع تر به مجلس ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: اگر ارائه این لوایح به مجلس بیش از حد با تاخیر مواجه گردد، مجلس خود برای ارائه طرحی در این زمینه اقدام خواهد کرد.

فتحی پور همچنین با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پس از 15 مهر به صحن علنی مجلس خواهد آمد افزود: با تغییرات اندکی در این طرح، زمان اجرای آن از دو تا سه سال به چهار تا پنج سال افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به بررسی برنامه پنجم از سوی دولت گفت: بهتر است دولت تا یک ماه آینده این برنامه در اختیار مجلس قرار دهد تا با توجه به نزدیک شدن پایان سال، مجلس بتواند بودجه سال 89 را براساس برنامه پنجم تنظیم کند.

فتحی پور یادآور شد: هنوز هیچ گزارشی از نتایج بررسی های دولت از برنامه پنجم به مجلس ارائه نشده و ما در جریان تدوین قرار نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه طرحی از سوی کمیسیون اقتصاد در صحن علنی اشاره کرد که مبنای آن افزایش توان تسهیلاتی بانکها و حمایت از تولید است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این طرح تکلیف بدهی دولت به بانکها، بدهی بانکها به دولت و مطالبات معوق بانکها روشن می‌شود.

به گفته فتحی پور، با تصویب این طرح مشکلات زیادی در اقتصاد حل خواهد شد و بانکها نیز از وضعیت فعلی خارج خواهند شد.

فتحی‌پور افزود: این طرح برای پنج سال در نظر گرفته شده است تا همه بدهی بانکها در طول این مدت تصفیه شود و اگر عملکرد این قانون مطلوب بود آن را ادامه خواهیم بود.