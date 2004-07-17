دولت به متقاضيان ايجاد نمايندگي شركت هاي خودروسازي خارجي مجوز مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به اينكه ايجاد اين گونه نمايندگي ها در كشور براساس مجوز هيات وزيران مجاز شناخته شده است ، متقاضيان مي توانند براي اطلاع دقيق از شرايط و ضوابط لازم و دريافت تاييد نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش شركت هاي سازنده خودرو و ماشي آلات راهسازي خارجي ، به مركز اصناف و بازرگانان واقع در ضلع شمال شرقي ميدان ولي عصر ، ساختمان شماره 3 وزارت بازرگاني ، طبقه چهارم مراجعه كنند.

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