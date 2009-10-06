به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد یونیورسال در سال 2009 یکی از بهترین دوران خود را پشت سر گذاشته و اغلب محصولات آن در اکران امسال با فروش‌های قابل توجه و اقبال همزمان منتقدان مواجه شده است.

با این وجود ران مه‌یر که ریاست یونیورسال را بر عهده دارد، با جذب آدام فوگلسن در مقام مدیر عامل و دانا لانگلی به عنوان معاون در پی کسب موقعیتی بهتر در بازار سینما است. به دست آوردن پروژه‌هایی مناسبتر، تامین بودجه، مدیریت بر پروژه‌های در حال تولید، بازاریابی مناسب برای اکران جهانی و حضور مقتدر در بازار دی وی دی از جمله دلایل استخدام فوگلسن و لانگلی است.

از جمله آثار موفق یونیورسال در سال 2009 می‌توان به "وضعیت بازی"، "دورویی" و "دشمنان مردم" اشاره کرد. اما این فیلم‌ها با وجود فروش‌های مناسب توفیق چندانی در بازگرداندن سرمایه اولیه خود نداشتند.