حضور سه تیم تبریزی و هیجان در رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در لیگ یک امسال، تیمها در دو گروه 14 تیمی و به صورت رفت و برگشت با هم به رقابت خواهند پرداخت تا چهره تیم های صعود کننده به لیگ برتر و سقوط کننده به لیگ دسته دو مشخص شود .

در این فصل از رقابتها تیم های مس رفسنجان، شموشک نوشهر، پیام مشهد، داماش لرستان، کاوه تهران، شاهین اهواز، شهرداری تبریز، تربیت یزد، صنعت نفت آبادان، اتکاء گلستان، ایرانجوان بوشهر، پیام مخابرات فارس، شهرداری بندرعباس و سپاهان نوین در گروه الف و تیم های آلومینیوم هرمزگان، گسترش فولاد تبریز، پتروشیمی تبریز، برق شیراز، کوثر، نفت تهران، مهرکام پارس، نساجی مازندران، فولاد نوین اهواز، داماش گیلان، شیرین فراز کرمانشاه، مس سرچشمه، شن سا اراک و گل گهر سیرجان در گروه ب قرار دارند .

همچنین تیمهای ایرانجوان بوشهر با امتیاز مقاومت بسیج فارس و گسترش فولاد تبریز با امتیاز نیروی زمینی تهران در فصل جدید بازیها شرکت خواهند کرد و با توجه به انصراف شرکت آلومینیوم سازی اراک از تیمداری، امتیاز این تیم به باشگاه شن سا ساوه واگذار شده اما با نام شن سا اراک در رقابت ها حضور خواهد داشت .

در پایان این رقابتها و پس از برگزاری دیدارهای رفت و برگشت، تیم ها اول هر گروه به طور مستقیم و برنده تیمهای دوم هر گروه به عنوان تیم سوم، جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر را کسب خواهد کرد .

تیمهای سیزدهم و چهاردهم هر دو گروه نیز به رقابتهای دسته دو فوتبال باشگاه های ایران سقوط خواهد کرد .

در این میان سه تیم تبریزی حاضر در این رقابتها برای حضوری مقتدارانه تدارک هایی اندیشیده اند و نتیجه و ثمره این تدارکات در پایان رقابت ها مشخص گر خوب و یا بد بودن آنها را به اثبات خواهد رساند .

برای مثال تیم فوتبال شهرداری تبریز که از ابتدای شروع رقابتها دسته اول با نام جام آزادگان در آن حضور دارد و در نهمین دوره آن که از هفدهم مهرماه جاری استارت می خورد به عنوان یکی از تیم های مدعی حضور می یابد .

این تیم که در فصل گذشته رقابتهای لیگ یک با سرمربیگری محمد حسین ضیایی در بازی پلی آف مغلوب شاهین پارس جنوبی بوشهر شد، برای حضوری مقتدرانه در فصل آتی، در اولین گام سرمربی خود را تغییر داد و اکبر میثاقیان را جایگزین وی کرد .

میر معصوم سهرابی مدیر عامل باشگاه شهرداری تبریز تغییرات گسترده ای در کادر فنی و بازیکنان تیم داد و با هفت بازیکن جدید قرارداد امضا کرد .

بر این اساس محمد سهیمی از تیم ابومسلم خراسان، علی جلیلی از پیام مشهد‌، محسن گیاهی از ملوان بندرانزلی، روح‌الله بهرامی از تیم پیام مشهد، " جورج" دروازه بان صربستانی، "نگودی" فوروارد کامرونی و مصطفی مهدیزاده از صبای قم با تیم شهرداری قرارداد بستند و رسماً به عضویت این تیم درآمده‌اند .

شهرداری که هشت سال است برای حضور در رقابت های لیگ برتر تلاش می کند ، امیدوار است تا در این دوره از رقابت های دسته یک ، محکم تر از سال های گذشته حاضر شود و با استفاده بردن از کادر فنی مجرب و بازیکنان لیگ برتری ، به عنوان تیم اول از گروه الف به رقابت های دهمین دوره لیگ برتر راه یابد .

اما تیم فوتبال پتروشیمی تبریز که در فصل گذشته اولین حضور خود در رقابت های لیگ یک را تجربه کرد، با ارایه یک کارنامه قابل قبول از خود، لیگ را در رده سومی گروه الف و پس از تیم شهرداری به پایان برد .

این تیم با سرمربی اهل مقدونیه ای خود بارها نتایج شگفت انگیزی در لیگ رقم زد و تا هفته های پایانی مسابقات ، یکی از شانس های صعود به لیگ برتر بود .

متاسفانه پس از حضور موفق در اولین حضور در لیگ یک، مسوولان وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی ایران، با تعلل در تصویب بودجه این تیم قدرتمند تبریزی ، موجب به وجود آمدن مشکلات بزرگی در تیم شدند که خوشبختانه با تلاش شبانه روزی مسوولان باشگاه، مدیر عامل کارخانه پتروشیمی تبریز و مسوولان استان، این مشکلات مرتفع شد و حضور مجدد این تیم در رقابت های فصل 89-88 لیگ دسته یک از سوی وزارت نفت بلامانع اعلام شد .

پتروشیمی که هنوز نه سرمربی اش مشخص است و نه اسامی بازیکنانش، درروزهای باقی مانده تا اغاز لیگ، سعی در تمدید قرار داد بازیکنان و جذب چند بازیکن دیگر دارد .

سرپرست این تیم قبلا در مصاحبه ای گفته بود که تمامی بازیکنان تا پایان سال 89 با تیم قرارداد دارند و از 26 بازیکن فصل گذشته تنها قرارداد علیرضا عبادی، امیر صادقی، ویلیم گومژ، مهرداد میر، اکبر صغیری و جوکانوویچ اسلاویشا به پایان رسیده و این تیم به هیچ کدام از بازیکنان اجازه ترک آن را نخواهد داد .

با این وجود تیم فوتبال پتروشیمی تبریز که در گروه ب رقابتهای فصل اتی قرار دارد ، اگر خواهان صعود به لیگ برتر است باید چند بازیکن جدید برای پر کردن جای بازیکنان جدا شده از تیم جذب نماید و چند بازیکن نیز برای تقویت نکات ضعف تیم در فصل گذشته .

همچنین این تیم باید یک سرمربی حرفه ای که اندازه "زوران اسمیلیکی " تجربه و دانش فنی داشته باشد باید بر سر تیم بگمارد تا بتواند اهداف حضور تیم در لیگ یک را برآورده سازد .

سیدعلی حسنی صفت، علی رضایی، علیرضا ناصح ، فرزاد حمیدی ، هادی موسوی ، بوریس راسپودیچ ، محمد شجاع ، سیامک دلبری، سعید مهدی پور ، هادی نظرپاک، محمدرضا فرامرزی ، کاظم شکری ، رسول زمانی ، مسعود قاضی ، مرتضی بهشتی، حبیب حاتمی ، ایرج جهانبخش ، احمد تقی پور،علیرضا امن زاده و بویان تادیج بازیکنانی هستند که هنوز با تیم پتروشیمی تبریز قرار داد دارند .

تیم فوتبال فولاد گستر تبریز که در فصل آتی اولین حضور خود در رقابت های دسته یک را تجربه خواهد کرد همانند گذشته با سرمربی گیری حسین خطیبی پای در رقابت ها خواهد گذاشت .

این تیم تبریزی که با خرید امتیاز تیم نیروی زمینی تهران جایگزین این تیم در رقابت ها شد، با وجود اینکه دو سال از تاسیس آن نمی گذرد، امام پیشرفت های چشمگیری داشته و قهرمانی در رقابت های دسته سه باشگاه های ایران از جمله آنهاست .

این تیم زیر نظر باشگاه فولاد گستر تبریز و با حمایت مالی شرکت سرمایه گزاری گسترش فولاد تبریز پای در رقابت های دسته یک خواهد گذاشت و بدون توجه به عقبه خود، هدف اصلی اش را متمرکز به دست آوردن امتیاز سهمیه لیگ برتر کرده است .

فولاد گستر تبریز برای حضور قدرتمند در لیگ یک، رسول خطیبی را به خدمت گرفته است

فولاد گستر پس از قطعی شدن حضورش در رقابت های لیگ دسته یک، تمریناتش را به طور منظم و زیر نظر بازیکنان با تجربه سال های گذشته و مربیان فعلی اغاز کرد و در دیدار های تدارکاتی انجام شده با دیگر تیم های با قدمت تبریزی، نشان داده است که چیزی از انها کم ندارد .

این تیم برای تححق هدف اصلی باشگاه با بازیکنان بزرگی نظیر رسول خطیبی قرار داد امضا کرد و مسوولان باشگاه امید زیادی به صعود این تیم به لیگ برتر دارند .

شایان گفتن است که تیم فوتبال فولاد گستر تبریز در گروه ب رقابت های لیگ دسته یک و با تیم پتروشیمی تبریز هم گروه است .

میثم نقی زاده، محسن دلیر ، محمد علی فریدی خطیبی ،حامد ریاحی ، احد شعبانی ، میثم آرمیان ، عادل باباپور ، فرزاد یوسفی ، محمد رضا مکارشرق ، مصطفی بابازاده ، حامد بوربور ، علیرضا عبادی ، سعید اصغری ، احد رستمی ، مرتضی قربانپور ، مهدی ودادی ، یوسف غلامی ، سید امید نظامی پور ، محمد علی فریدی خطیبی ، یونس قاسمی ، رسول پاکی خطیبی ، محسن دلیر و توماس مانگا بازیکنانی هستند که در فصل آتی از فولاد گستر بازی خواهند کرد .