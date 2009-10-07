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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۲۹

دلپاک "دستم پاست" را صداگذاری می‌کند

دلپاک "دستم پاست" را صداگذاری می‌کند

محمدرضا دلپاک مستند "دستم پاست" به کارگردانی رضا درستکار را صداگذاری می‌کند.

درستکار به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم مستند "دستم پاست " به پایان رسیده و محمدرضا دلپاک صداگذاری آن را انجام می‌دهد. این مستند 26 دقیقه‌ای احتمالا اواسط شهریورماه آماده نمایش می‌شود.

"دستم پاست" چهارمین فیلم مستند درستکار درباره زندگی محمدباقر کرمی خوانساری است که روزگار، فیزیک و شمایل عجیب این مرد 53 ساله را که 52 سال از زندگی‌اش را در ارتفاعی کوتاه و به شکلی ویژه زیسته به تصوبر می‌کشد. فیلم با ورود به دنیای این مرد و مرور مقاطعی از زندگی او به موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی این شخصیت می‌نگرد.

درستکار از سال 1368 در همکاری با روزنامه اطلاعات به جرگه نویسندگان سینمایی پیوست و علاوه بر تک‌نگاری و تالیفاتی درباره فریدون گله، بهمن فرمان‌آرا و مجید مجیدی کتاب "روایت‌های مستند درباره سینمای مستند ایران و جهان" را گرد آورده و سه مستند "فریدون گله کجاست؟"، "حاجی ـ گولیت" و "اکبر جوجه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 959654

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