انتشار روزنامه سه بعدی جهان اقتصاد در نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین مدیر مسئول روزنامه جهان اقتصاد گفت: تصاویر، عکس‌ها و لوگوی روزنامه جهان اقتصاد از 25 مهرماه امسال و درآستانه شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها به صورت سه بعدی منتشر خواهد شد.

سعید تقی پور افزود: پس از گذشت 10 سال از انتشار اولین شماره روزنامه جهان اقتصاد، این روزنامه در آستانه افتتاح نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات طی یک اقدام نوآورانه در قالبی جدید، پیشرفته و مدرن چاپ و منتشر می‌شود.

وی گفت: مهمترین وجه تمایز مرحله جدید انتشار روزنامه که بسیار نیز چشمگیر خواهد بود انتشار تصاویر، لوگو، آگهی ها و عکس‌های چاپ شده در این روزنامه به صورت سه بعدی است که حداقل دو روز در هفته انجام شده و با استفاده از عینکی‌مخصوص که به صورت رایگان همراه با روزنامه توزیع می شود، قابل مطالعه و خواندن است. در نمایشگاه نیز مردم می‌توانند با عینک‌های مخصوص در غرفه جهان اقتصاد، روزنامه سه بعدی آن را مشاهده کنند.

به گفته جانشین مدیر مسئول روزنامه جهان اقتصاد همچنین به منظور سهولت ارتباط گیری مخاطبان با متن، فونت خاصی نیز برای نگارش روزنامه طراحی می‌شود. طرح های جدید روزنامه از روزنامه آساهی ژاپن الگو برداری شده و برای اولین بار در کشور انجام می‌شود.

تقی پور عن.ان کرد: عرضه تکنیک برتر این طراحی به عنوان یک نوآوری در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در راستای بهره گیری از ظرفیت‌های این نمایشگاه تاثیرگذار برای ارتباط گیری با مخاطبان مختلف جامعه و عرضه تکنیک‌های جدید به مدیران و فعالان مطبوعاتی انجام می‌شود.

وی نمایشگاه مطبوعات را فرصت مناسبی برای وزن کشی نشریات و ارائه تبلیغات و اقدامات نوآورانه در محتوا و شکل برای تشویق و جذب بیشتر مردم و مخاطبان حرفه ای روزنامه خوان برشمرد.