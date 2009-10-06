به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پورزرندی با اشاره به تعداد موسسات مالی و اعتباری گفت: در حال حاضرحدود چهار موسسه مالی و اعتباری با مجوز رسمی فعالیت می کنند اما موسسات مالی و اعتباری زیادی هستند که با موافقت اصولی خدمات ارائه می دهند.

وی با بیان این که قرار است تا موسسات مالی و اعتباری به بانک شهر ارتقا پیدا کنند، افزود: در حال حاضر این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب اساسنامه اجرایی می شود.

به گفته پورزرندی، موضوع تبدیل موسسات مالی و اعتباری به بانک هر هفته بررسی می شود و امیدواریم به زودی به نتیجه نهایی برسد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تبدیل تعاونی اعتباری به موسسه مالی و اعتباری شهر با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و گامی مهم برای تحقق بانک شهرداری بوده است.