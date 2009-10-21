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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

لبنان میزبان جام ملت‌های آسیا شد/ هندبال ایران در انتظار"کیدییوف"

لبنان میزبان جام ملت‌های آسیا شد/ هندبال ایران در انتظار"کیدییوف"

کنفدراسیون هندبال آسیا لبنان را به عنوان میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به جای قزاقستان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه یک ماه ونیم پیش کنفدراسیون هندبال آسیا کشور قزاقستان را به عنوان میزبان دوازدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی معرفی کرده بود، روز گذشته سایت کنفدراسیون هندبال آسیا لبنان را به عنوان میزبان این رقابت‌ها معرفی کرد. 

مسابقات هندبال قهرمانی آسیا قرار است بهمن ماه سالجاری به میزبانی کشور لبنان برگزار شود. تیم ایران برای آغاز برنامه‌های تدارکاتی درانتظار حضور "یوری کیدییوف" روس است.

دوره قبل این مسابقات (2007) به میزبانی کشورمان و در شهر اصفهان برگزار شد.

کد مطلب 959675

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