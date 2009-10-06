شهرام ابراهیمی کارگردان نمایشنامه خوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این نمایشنامه از جمله کارهایی است که بر روی آن مطالعه شده است، و نویسنده آن یک آدم منتقد اجتماعی هست که بهترین راه برای انتقاد از مسائل و مشکلات زندگی انسان ها را در نوشتن نمایش نامه های متعدد می داند.

بهزاد ترابیان تک نقش "پیوتر اوهه"، مهدی حسام ذاکرین نقش های مامور مالیات، پسر بچه کوچک مدیر سیرک و معلم و همچنین سمیه کارگر در دو نقش مادام اوهه و منشی مهاراجه و در آخر شهرام ابراهیمی خود نقش های پسر بزرگ خانواده، کارمند دولت و دانشمند را خواندند.

این نمایشنامه روایتگر شخصی به نام "اوهه" بود که زندگی عادی و روزمره خود را با خانواده خویش می گذراند که به ناگهان به دلیل نگهداری ببر در حمام آپارتمان منزلش مشکلات و مسائل حاشیه ای را برای خود و جامعه به وجود می آورد که در پایان عاقبت شگفت انگیز برای "اوهه" پیش می آید.

در پایان نمایشنامه خوانی جلسه نقد و بررسی با حضور هنرمندان نمایشنامه و دیگر دوستداران برگزار شد.

برنامه نمایشنامه خوانی از آغاز تابستان امسال هر دوشنبه در نگارخانه سوره استان چهارمحال و بختیاری و زیر نظر سازمان حوزه هنری در حال برگزاری می باشد که تا کنون 10 نمایش در سلسله برنامه ها توسط هنرمندان خوانده شده است.

