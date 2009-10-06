نویسنده ژاپنی برنده نوبل وارد تایوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایی تایوان نیوز، اوئه در اولین دیدار از این کشور که به دعوت موسسه ادبیات و فلسفه چینی (ICLP)، یکی از معتبرترین موسسات علمی تایوان انجام شده، در همایشی که در روزهای 6 و 7 اکتبر (14 و 15 مهرماه) برپا می‌شود حضور می‌یابد و برای علاقه‌مندان آثارش قسمتهایی از داستانهایش را خواهد خواند.



اوئه در سخنرانیها و آثارش تهاجم ژاپن به دیگر کشورهای آسیایی را در طول سالیان دور گذشته، محکوم کرده و سفر به تایوان را راهی برای عذرخواهی از شقاوت پیشین وطنش دانسته‌است.



این نویسنده ژاپنی اولین سخنران همایش گرامیداشت پژوهشگر و ادیب برجسته فقید فلسطینی- آمریکایی، ادوارد سعید خواهد بود. وی درباره این دوست صمیمی‌اش و آرزوهایی که برای جامعه آسیایی در باقی مانده عمرش دارد، سخن خواهد گفت.



اوئه همچنین نمایشگاهی از آثار ادبی‌اش اعم از نسخه‌های دست‌نویس آثارش و 40 عکس برجسته از دریافت جایزه نوبل و سایر فعالیتهایش و همچنین نقاشیهای همسرش در مدت این سفر به نمایش خواهد گذاشت.



کنزابورو اوئه متولد ۳۱ ژانویه در ژاپن است. از آثار وی می‌توان به "شیکو"( 1958 )، "گلها را بچین , کودکان را به گلوله ببند" ( 1958 )، "غنیمت" ( 1959)، "یک موضوع شخصی" (مقوله‌ای شخصی)( 1964)، "یادداشت های هیروشیما" ( 1965 )، "فریاد خاموش" (فریاد آرام) (1967 )، "به ما بیاموز تا از دیوانگی رها شویم" ( 1969 )، "روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد" ( 1972 )، "شیون ایریس و داستان های دیگر از عواقب بمباران اتمی" (1983 ) اشاره کرد.