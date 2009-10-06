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۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

نویسنده ژاپنی برنده نوبل وارد تایوان شد

نویسنده ژاپنی برنده نوبل وارد تایوان شد

کنزابورو اوئه نویسنده مشهور ژاپنی و برنده جایزه نوبل ادبیات 1994 برای شرکت در یک همایش ادبی دیروز وارد تایوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایی تایوان نیوز، اوئه در اولین دیدار از این کشور که به دعوت موسسه ادبیات و فلسفه چینی (ICLP)، یکی از معتبرترین موسسات علمی تایوان انجام شده، در همایشی که در روزهای 6 و 7 اکتبر (14 و 15 مهرماه) برپا می‌شود حضور می‌یابد و برای علاقه‌مندان آثارش قسمتهایی از داستانهایش را خواهد خواند.

اوئه در سخنرانیها و آثارش تهاجم ژاپن به دیگر کشورهای آسیایی را در طول سالیان دور گذشته، محکوم کرده و سفر به تایوان را راهی برای عذرخواهی از شقاوت پیشین وطنش دانسته‌است.

این نویسنده ژاپنی اولین سخنران همایش گرامیداشت  پژوهشگر و ادیب برجسته فقید فلسطینی- آمریکایی، ادوارد سعید خواهد بود. وی درباره این دوست صمیمی‌اش و آرزوهایی که برای جامعه آسیایی در باقی مانده عمرش دارد، سخن خواهد گفت.

اوئه همچنین نمایشگاهی از آثار ادبی‌اش اعم از نسخه‌های دست‌نویس آثارش و 40 عکس برجسته از دریافت جایزه نوبل و سایر فعالیتهایش و همچنین نقاشیهای همسرش در مدت این سفر به نمایش خواهد گذاشت.

کنزابورو اوئه متولد ۳۱ ژانویه در ژاپن است. از آثار وی می‌توان به "شیکو"( 1958 )، "گلها را بچین , کودکان را به گلوله ببند" ( 1958 )، "غنیمت" ( 1959)، "یک موضوع شخصی" (مقوله‌ای شخصی)( 1964)، "یادداشت های هیروشیما" ( 1965 )، "فریاد خاموش" (فریاد آرام) (1967 )، "به ما بیاموز تا از دیوانگی رها شویم" ( 1969 )، "روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد" ( 1972 )، "شیون ایریس و داستان های دیگر از عواقب بمباران اتمی" (1983  ) اشاره کرد.

کد مطلب 959746

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