پایان حفاری سومین حلقه چاه نفت در پروژه سروستان، سعادت آباد و خشت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر این پروژه اظهار داشت: با به کارگیری شیوه های نوین، حفاری این چاه ها 92 روز زودتر از برنامه تعریف شده از سوی کارفرما تحقق یافت.

اردشیر غلامپور افزود: حفاری نخستین چاه 11 روز، دومین چاه 50 روز و حفاری چاه شماره پنج به عنوان سومین حلقه 31 روز پیش از موعد به پایان رسید که موفقیتی چشمگیر شرکت ملی حفاری ایران به شمار می آید.

وی با بیان این که پروژه حفاری این چاه ها در قالب قراردادی با شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی از سال 1386 آغاز شد، توضیح داد: در اجرای این قرارداد، شرکت ملی حفاری هفت حلقه چاه توسعه ای در سروستان و سعادت آباد و یک حلقه در خشت حفاری می کند.

غلامپور ارزش این قرارداد را 42 میلیون یورو و مدت اجرای آن را یک هزار و 385 روز اعلام کرد و گفت: این پروژه به صورت کلید در دست تعریف شده و مهندسی، تامین دکل و پشتیبانی به عهده شرکت ملی حفاری است.

مدیر پروژه سروستان، سعادت آباد و خشت افزود: عملیات حفاری در این منطقه با به کارگیری دستگاه های حفاری سنگین 56 و 68 فتح به صورت عمودی، افقی و جهت دار صورت می گیرد و خدمات فنی شامل سیمانکاری، راندن جداری، نمودارگیری، مغزه گیری، خدمات سرچاهی و راندن رشته تکمیلی نیز با همیاری کار گروه های فنی شرکت ملی حفاری ارائه می شود.