تمایل پیمانکاران مسکن مهر به دریافت هزینه بعد از ساخت

محمد عباسی در گفتگو با مهر مهمترین وظیفه دولت در طرح مسکن مهر را فراهم کردن زمین برای ساخت واحدهای مسکونی و همچنین تامین اعتبارات اعلام کرد و گفت: از این به بعد خود مردم می توانند در قالب فردی و یا چند نفره کار را ادامه دهند و از تسهیلات نیز بهره مند شوند.

وزیر تعاون به دستورالعملی که اخیرا از سوی دولت به وزارتخانه متبوعش و وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: دولت با هدف تفکیک وظایف، نظارت عالیه بر امور ساخت و ساز را به عهده وزارت مسکن قرار داد. در این مورد اگر افراد تمایل داشتند کار را به صورت تعاونی دنبال کنند وزارت تعاون باید نظارت بر اقدامات آنها را تا مرحله پایان ساخت و ساز بر عهده گیرد.

عباسی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات تعاونیهای مسکن در گذشته که مربوط به زمین بوده است، دیگر وجود ندارد، افزود: در مورد تسهیلات نیز دولت طی سالجاری 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید را در دستور کار پرداخت توسط بانک مسکن قرار داده است.

وی همچنین در مورد وضعیت پیمانکاران ساخت بیان داشت: در این زمینه برخوردهای متفاوتی وجود دارد به نحوی که برخی از پیمانکاران تمایل دارند وجوه مربوط به پروژه ها را در مرحله ساخت دریافت کنند و برخی نیز اعلام می کنند بعدا می توانند بگیرند.

به گفته وزیر تعاون به دلیل بزرگی پروژه مسکن مهر در کشور پیمانکاران بسیار زیادی در حال حاضر اعلام آمادگی کرده اند که می توانند پروژه های مسکونی را احداث کنند و اعتبارات را بعد از اتمام پروژه دریافت کنند.

عباسی از آماده سازی 500 هزار واحد مسکونی مهر خبر داد و گفت: متقاضیان می توانند با انبوه سازان صاحب صلاحیت، مراکز عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها و یا از طریق تعاونیهایی که می توانند کار ساخت و ساز انجام دهند کار را دنبال کنند.

وی در این خصوص که برخی شرکتهای تعاونی پول را در اختیار پیمانکار قرار داده اند ولی کارها درست پیش نمی رود، تاکید کرد: به دلیل وجود تفاوت در شهرستانها افراد می توانند به مسئولان تعاونی در شهرستان مراجعه کنند. در این مورد شوراهای مسکن در استانها حمایتهای لازم را انجام خواهند داد.

وزیر تعاون با تاکید مجدد بر این مطلب که خود مردم در موفقیت ساخت و ساز در قالب مسکن مهر نقش اصلی دارند، بیان داشت: به نظر می رسد سالانه بتوان به استعداد 500 هزار واحد مسکونی آماده سازی انجام داد.