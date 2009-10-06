گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- چهاردهمین شماره نشریه تبلیغی - دینی «شبستان اندیشه» ویژه شوال 1430 به‌همت دفتر تهیه و تالیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بین روحانیون و مبلغان سراسر کشور توزیع شد. مسئوول کمیته برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با اعلام این خبر گفت: کتاب تبلیغ دین شبستان اندیشه می‌کوشد تا در سلسله بحث‌ها و مقالات مختلف خود، با روحانیون و مبلغان ارتباطی تاثیرگذار برقرار کند و اطلاعات و آگاهی‌های مورد نیاز آنها را در ماه شوال ارتقا دهد.

- رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی در سفری یکروزه از دبیرستانهای صدرای چهارمحال و بختیاری بازدید کرد. سیدمحمد صادق سیفی با حضور در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه صدرای فارسان با مدیران و دانش آموزان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار‌ها مدیران دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی گزارشی از نحوه فعالیت و برنامه‌های این دبیرستان ارائه کردند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مبارزه با جریانهای انحرافی یکی از مصادیق جبهه فرهنگی در جامعه است که فعالان فرهنگی در این زمینه نقش فرماندهان و افسران این جنگ را ایفا می‌کنند. حجت‌الاسلام علی دشتکی در کارگاه آموزشی «نحله‌ها و جریانهای انحرافی» در مجتمع فرهنگی تبلیغی ولایت زنجان به رسوخ جریانهای انحرافی میان اقشار مختلف مردم اشاره و اظهار کرد: امروز جهان اسلام با یک روند رو به رشدی در مورد جریان‌ها و نحله‌های انحرافی مواجه است که با سوء استفاده از نیازهای معنوی مردم، جریانهای معناگرایی بدون پشتوانه توحیدی میان اقشار مختلف مردم به راه افتاده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در نشست کارشناسان روابط عمومی این اداره کل گفت: روابط عمومی باید مادر اطلاعات و آمار باشد، اطلاعات و آماری که قابل تجزیه، تحلیل و تطبیق باشد. نورالله ولی نژاد افزود: برای ایجاد یک فرایند مناسب برای برون رفت فعالیتها، روابط عمومی یک تعریف روشنی ندارد و این خود یک معضل است که همین امر باعث شده نوع نگرش افراد نسبت به عملکرد این حوزه تغییر کند. وی خاطرنشان کرد: نقش روابط عمومیها هم به مراتب پیچیده‌تر و بیشتر بوده و برای آن که روابط عمومی بتواند در وضعیت فعلی نقشش را به درستی ایفا کند باید جایگاه صحیح و اصولی خود را به دست آورد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه روحانیون در جنگ تحمیلی نقش ارزنده‌ای داشتند، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از فعالان در اعزام روحانیان به جبهه در هشت سال جنگ تحمیلی بود.حجت‌الاسلام علی شکری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و افزود: باید فرهنگ ایثار و شهادت را زنده و بالنده نگه داشت چرا که در سایه این فرهنگ زمینه‌های پیشرفت و توسعه کشور در همه زمینه‌ها بیشتر فراهم می‌شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان در آستانه هفته نیروی انتظامی گفت : نیروی انتظامی چشم بیدار جامعه است که باید معضلات اخلاقی و مفاسد اجتماعی را شناسایی و تمهید ات لازم را پیش بینی کند. حجت الاسلام صفر قربانپور افزود‌: یکی از بهترین طرح‌هایی که نیروی انتظامی آغاز کرده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که خوشبختانه مورد استقبال مردم قرار گرفته و همه خواهان استمرار و اجرای این طرح هستند.

- حجت الاسلام زندوی، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان به همراه هیئت همراه در سفر خود به شهرستانهای استان‌ از مجتمع فرهنگی و پروژه‌های عمرانی میناب بازدید کردند. وی در این دیدار گفت: کارمندان تبلیغات اسلامی به عنوان یک سرباز باید در انجام کارهای فرهنگی، نهایت تلاش و همکاری را داشته باشند که خوشبختانه امروز شاهد تحقق این امر در جامعه هستیم. این مسئول درادامه برنامه در جلسه‌ای مشترک با روحانیون مستقر و طرح هجرت بر ضرورت تقویت علم و دانش روحانیون تاکید کرد.

- در سال جاری تعداد قابل توجهی تصاویر با موضوعات دینی و فرهنگی و نرم‌افزارهای قرآنی توسط اداره تبلیغات اسلامی دستجرد قم به مراکز قرآنی و فرهنگی، سازمان‌ها، نهادها، هیئات مذهبی و مدارس اهدا شد. همچنین تعداد قابل توجهی قرآن کریم و سایر محصولات فرهنگی و مذهبی نیز به این نهادها و مراکز اعطا شده است.