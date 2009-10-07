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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۵۷

فرجی در گفتگو با مهر:

اکران "یک وجب از آسمان" در پنج سینما ادامه دارد

اکران "یک وجب از آسمان" در پنج سینما ادامه دارد

مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری از ادامه اکران فیلم سینمایی "یک وجب از آسمان" در پنج سینما خبر داد.

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم از 15 مهرماه از سرگروه خارج می‌شود و نمایش آن در سالن‌های آزادی، فرهنگ، سپیده 2، فرهنگسرای بهمن و شاهد ادامه می‌یابد.

وی افزود: برای تبلیغات این فیلم تیزرهای جدید از تلویزیون پخش می‌شود و برای اکران دانشآموزی آن برنامه‌ریزی شده است."یک وجب از آسمان" تا کنون حدود 25 میلیون تومان فروش داشته است.

"یک وجب از آسمان" داستان نوجوانی است که آرزوی داشتن یک وجب از آسمان را در سر دارد. بهروز بقایی، علی سلیمانی، امیر آتشانی، لادن طباطبایی، افسر اسدی، مهوش وقاری، نادر سلیمانی و هومن سیدی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند. "یک وجب از آسمان" در جشنواره پارسال به نمایش درآمد.

کد مطلب 959775

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