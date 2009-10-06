آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی نشان می دهد که از اواخر روز سه شنبه در استانهای واقع در شمال غرب کشور و به تدریج در روز چهارشنبه در اردبیل، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز و کردستان و روز پنج شنبه در استانهای ساحلی دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین طی این مدت دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش می یابد و در ارتفاعات نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 12 و 25 درجه سانتیگراد خواهد بود.

استان اردبیل نیز با 4 درجه سانتی گراد زیر صفر و هرمزگان 26 درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین هوا را در 24 ساعت آینده خواهند داشت.