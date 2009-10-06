واکنش دانشجویان به عملیات حفر تونل / فضای دانشگاه آرام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شیراز در نمابری که به خبرگزاری مهر ارسال کرده آورده است: به دنبال درج مصاحبه دکتر محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز در آن رسانه در روز دوشنبه 13 مهرماه در زمینه فضای دانشگاه و الله اکبر گفتن دانشجویان اعلام می شود: "فضای آموزشی و دانشجویی دانشگاه شیراز از زمان بازگشایی کلاسهای دانشگاه تا حال فضایی آرام و با نشاط بوده و کلاسهای درس در آرامش و بدون هیچ دغدغه ای برگزار می شود."

روابط عمومی دانشگاه شیراز همچنین درخصوص الله اکبر گفتن دانشجویان اعلام کرد: با عنایت به عملیات ساخت و حفر تونل کوهسار مهدی (عج) که در مجاورت دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی قرار دارد بعد از انفجارهای داخل تونل تعدادی حدود 8 الی 15 نفر در برخی موارد اقدام به سردادن شعار (الله اکبر) می کنند.

توضیح مهر:

خبرگزاری مهر دراواخر شهریور ماه بر بازگشایی دانشگاهها درموعد مقرر و در ابتدای مهر ماه بارها بر آرامش فضای دانشگاهها تاکید کرده است.

در مصاحبه خبرگزاری مهر با رئیس دانشگاه شیراز نیز اصلا بحثی درباره ناآرامی فضای دانشگاه شیراز مطرح نشده است. در این مصاحبه تنها به دانشجویان خاطی دانشگاه شیراز در حوادث پس از انتخابات اشاره شده و از رئیس دانشگاه درباره پرونده این دانشجویان سئوال شده است.