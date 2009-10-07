  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۸:۱۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: حرکت در مسیر حق و عدالت از تأکیدات دین اسلام بوده و نباید توجه به آنها دستخوش تفکرات و احساسات شخصی قرار بگیرد.

آیه روز:

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

اى اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید.  نباید دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید، عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیکتر است و از خدا پروا کنید، زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است .

سوره مائده، آیه 8

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:

امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:

اللهم انى اعوذ بک من هیجان الحرص، و سورة الغضب

بار خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آز، و تندی خشم

کد مطلب 959796

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها