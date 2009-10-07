آیه روز:

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

اى اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید. نباید دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید، عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیکتر است و از خدا پروا کنید، زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است .

سوره مائده، آیه 8

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:



امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:

اللهم انى اعوذ بک من هیجان الحرص، و سورة الغضب



بار خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آز، و تندی خشم