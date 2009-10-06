به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به انجام آزمایشهای بیشتر بر روی برنج های وارداتی گفت: این درحالی است که 100 نمونه برنج در آزمایشگاه‌های ویژه وزارت بهداشت و با همکاری موسسه استاندارد در حال آزمایش است، ضمن اینکه افرادی نیز به ثبت نتایج آزمایشات می پردازند تا بتوان تصمیم گیریهای بسیاری را در این زمینه صورت داد.



وزیر بازرگانی افزود: اطلاع‌ رسانی نادرست نباید باعث افزایش قیمت کالای خاصی در بازار شود، اگرچه سلامت همه کالاها مورد تاکید وزارت بازرگاین است.



وی با اشاره به حذف پلکانی یارانه نان، تصریح کرد: تجربه حذف یارانه آرد نان فانتزی در ماه اخیر نشان داد که حذف این یارانه باید به صورت پلکانی باشد، ضمن اینکه وزارت بازرگانی از سیاست حذف یارانه نان که در برنامه‌های خود دارد عقب‌نشینی نکرده و این سیاست را اجرا می‌ کند.



غضنفری با اشاره به کاهش صادرات و واردات در 6 ماهه ابتدای سال جاری گفت: در 6 ماهه اول سال جاری، صادرات غیرنفتی کشور به 11.4 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مقایسه با سال قبل، 15 درصد کاهش داشته است.



وزیر بازرگانی میزان صادرات در 6 ماهه ابتدای سال 87 را 13.4 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: واردات در این زمان به 23.7 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 30 میلیارد دلار بوده است، با کاهش 21 درصدی مواجه بوده است.



وی تصریح کرد: کاهش قیمتهای جهانی دلیل اصلی کاهش میزان صادرات و واردات کشور بوده است، این درحالی است که صادرات میعانات گازی و پتروشیمی، در6 ماهه اول امسال 30 درصد کاهش داشته است، اما به لحاظ وزنی در این حوزه کاهشی مشاهده نمی شود.



به گفته غضنفری، اگر تئوری تجاری مشخصی در کشور وجود داشته باشد به طور قطع می توان، آیین‌نامه‌های مثبتی را در این زمینه تدوین و عملیاتی کرد. اما اگر این تئوری نداشته باشیم نباید منتظر موفقیت آمیز بودن آیین نامه ها بود.



وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان نمونه سال 88 از 10 شرکت حوزه کشاورزی، 33 شرکت صنعتی و معدنی، 4 شرکت خدماتی و 5 شرکت صنایع هایتک تقدیر بعمل خواهد آمد.



وزیر بازرگانی گفت: افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است، اما از نگاه کلان به دلیل پیچیدگی موجود باید کارشناسی بیشتری صورت گیرد.



وی با ابراز نارضایتی از روند تشکیل فروشگاههای زنجیره ای خاطرنشان کرد: در این پروسه، وزارت بازرگانی نیز مقصر بوده است اما چراکه به نظر می رسد در اجرای طرح فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی، عدم تعهد وزارت بازرگانی در خصوص تسهیلات و وضعیت مالیات این فروشگاه ها بوده است.



به گفته وزیر بازرگانی، این وزارتخانه با تعامل با مدیران عامل بانک‌ها به دنبال آن است تا تسهیلات فروشگاه‌های زنجیره خرده فروشی به زودی پرداخت شود.



وی اظهار داشت: با تعامل با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال حل مشکل مالیاتی این پروژه نیز هستیم.

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