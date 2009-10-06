  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

رئیسی خبر داد:

افزایش 26 درصدی بدهیهای شرکت ملی گاز

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز از افزایش 26 درصدی بدهیهای شرکت گاز خبر داد و اعلام کرد: با توجه به واگذاری هلدینگ شرکت گاز هزینه طرحهای نیمه تمام از منابع داخلی شرکت گاز قابل تامین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ابراهیم رئیسی در رابطه با آخرین وضعیت عرضه سهام شرکت گاز، گفت: بر اساس آخرین مصوبه هیات عالی واگذاری که در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده، شرکت گاز خودرو ایران و پالایشگاه بیدبلند دو به طور کامل به بخش خصوصی واگذار و سهام شرکت گاز و سایر شرکتهای تابعه به صورت هلدینگ ارائه خواهند شد.

وی افزود: 40 درصد از سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت، 35 درصد از طریق بورس و 5 درصد به کارکنان شرکت واگذار می شود و 20 درصد از این سهام نیز در اختیار دولت باقی می ماند.

رئیسی یادآور شد: دلیل اینکه شرکت گاز جز شرکتهای سهامی خاص محسوب می شود باید اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه شرکتهای قابل پذیرش در بورس تغییر کند که این اساسنامه جدید تنظیم شده و پس از طی مراحل نهائی تا اواخر ماه آینده به سازمان خصوصی سازی ارائه می شود.

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران درباره ارزش اسمی هر سهم این شرکت نیز توضیح داد: هم اکنون ارزش اسمی هر سهم شرکت گاز حدود 7 یورو است و سود خالص آن نیز در سال گذشته حدود 360 میلیون یورو ( معادل 5 هزار میلیارد ریال ) بوده است.

به گفته وی دارائی های شرکت ملی گاز نسبت به سال قبل حدود 42 درصد و بدهی های جاری آن 26 درصد افزایش داشته که بیانگر افزایش توان نقدینگی این شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است.

وی اظهار داشت: با توجه به عواملی از قبیل سودآوری شرکت، سیاستهای تقسیم سود و همچنین وضعیت مالی شرکت پیش بینی می شود ارزش بازار سهام شرکت در سطح مطلوبی تعیین شود و با واقعی شدن قیمت گاز و اداره شرکت بر اساس قانون تجارت بازده مطلوب دارائیهای شرکت به بیش از 17 درصد برسد.

رئیسی در مورد واگذاری هلدینگ و تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام این شرکت نیز اظهار داشت: با توجه به واگذاری هلدینگ شرکت گاز هزینه تمام طرحهای نیمه تمام و در دست اقدام از منابع داخلی شرکت ملی گاز قابل تامین است، البته بخشی از این پروژه های به صورت فاینانس و بیع مقابل از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین مالی شده است.

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز درباره گردش مالی این شرکت توضیح داد: شرکتهای زیر مجموعه با 308 عضو هیات مدیره اداره می شود و به طور متوسط گردش مالی شرکتهای گاز استانی ماهیانه حدود 7 هزار میلیارد ریال و سالانه حدود 89 هزار میلیارد ریال است.

وی همچنین گفت: متوسط گردش مالی ماهانه شرکتهای پالایش گاز حدود 6 هزار میلیارد ریال و گردش مالی در سال به طور متوسط حدود 75 هزار میلیارد ریال است.

رئیسی مجموعه گردش مالی شرکتها را 13 هزار میلیارد ریال در ماه و 165 هزار میلیارد ریال در سال اعلام کرد.

کد مطلب 959806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها