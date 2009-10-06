افزایش 26 درصدی بدهیهای شرکت ملی گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ابراهیم رئیسی در رابطه با آخرین وضعیت عرضه سهام شرکت گاز، گفت: بر اساس آخرین مصوبه هیات عالی واگذاری که در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده، شرکت گاز خودرو ایران و پالایشگاه بیدبلند دو به طور کامل به بخش خصوصی واگذار و سهام شرکت گاز و سایر شرکتهای تابعه به صورت هلدینگ ارائه خواهند شد.

وی افزود: 40 درصد از سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت، 35 درصد از طریق بورس و 5 درصد به کارکنان شرکت واگذار می شود و 20 درصد از این سهام نیز در اختیار دولت باقی می ماند.

رئیسی یادآور شد: دلیل اینکه شرکت گاز جز شرکتهای سهامی خاص محسوب می شود باید اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه شرکتهای قابل پذیرش در بورس تغییر کند که این اساسنامه جدید تنظیم شده و پس از طی مراحل نهائی تا اواخر ماه آینده به سازمان خصوصی سازی ارائه می شود.

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران درباره ارزش اسمی هر سهم این شرکت نیز توضیح داد: هم اکنون ارزش اسمی هر سهم شرکت گاز حدود 7 یورو است و سود خالص آن نیز در سال گذشته حدود 360 میلیون یورو ( معادل 5 هزار میلیارد ریال ) بوده است.

به گفته وی دارائی های شرکت ملی گاز نسبت به سال قبل حدود 42 درصد و بدهی های جاری آن 26 درصد افزایش داشته که بیانگر افزایش توان نقدینگی این شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است.

وی اظهار داشت: با توجه به عواملی از قبیل سودآوری شرکت، سیاستهای تقسیم سود و همچنین وضعیت مالی شرکت پیش بینی می شود ارزش بازار سهام شرکت در سطح مطلوبی تعیین شود و با واقعی شدن قیمت گاز و اداره شرکت بر اساس قانون تجارت بازده مطلوب دارائیهای شرکت به بیش از 17 درصد برسد.

رئیسی در مورد واگذاری هلدینگ و تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام این شرکت نیز اظهار داشت: با توجه به واگذاری هلدینگ شرکت گاز هزینه تمام طرحهای نیمه تمام و در دست اقدام از منابع داخلی شرکت ملی گاز قابل تامین است، البته بخشی از این پروژه های به صورت فاینانس و بیع مقابل از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین مالی شده است.

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز درباره گردش مالی این شرکت توضیح داد: شرکتهای زیر مجموعه با 308 عضو هیات مدیره اداره می شود و به طور متوسط گردش مالی شرکتهای گاز استانی ماهیانه حدود 7 هزار میلیارد ریال و سالانه حدود 89 هزار میلیارد ریال است.

وی همچنین گفت: متوسط گردش مالی ماهانه شرکتهای پالایش گاز حدود 6 هزار میلیارد ریال و گردش مالی در سال به طور متوسط حدود 75 هزار میلیارد ریال است.

رئیسی مجموعه گردش مالی شرکتها را 13 هزار میلیارد ریال در ماه و 165 هزار میلیارد ریال در سال اعلام کرد.