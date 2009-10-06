توزیع غذای گرم برای 10 هزار کودک/ اعتبار کافی برای تغذیه همه کودکان نیازمند وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زهرا لری بعداز ظهر سه شنبه در مراسم شروع توزیع غذای گرم در مهد کودکهای کرمان تعداد کودکانی را که با پرداخت یارانه بهزیستی از غذای گرم برخوردار می شود در سطح استان 10 هزار نفر اعلام کرد.

وی اظهار داشت: تعداد واقعی افرادی که باید تحت پوشش این طرح قرار گیرند بیشتر از این رقم است که با توجه به نبود اعتبارات تنها بهزیستی توانسته نزدیک به 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر پرداخت یارانه به مهدهای کودک برای تهیه غذای گرم به ازای هر کودک بی بضاعت مبلغ 10 هزار تومان ماهانه یارانه به مهدها پرداخت می شود.

وی گفت: در مهدهای کودک سراسر استان بیش از 30 هزار کودک وجود دارد.

لری افزود: هدف از اجرای این طرح استفاده کودکان بی بضاعت مهدهای کودک از تغذیه سالم و مورد نیاز با پرداخت یارانه توسط بهزیستی و توزیع غذای گرم است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان کرمان افزود: این طرح با هماهنگی وزارت رفاه دفتر مطالعات فقرزدایی، علوم پزشکی و دفتر امور کودکان حوزه امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تنظیم شد و برای کودکان زیر شش سال که دچار سوتغذیه هستند در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار هر جامعه داشتن انسان سالم است، اظهار داشت: تحقیقات نشان داده که نبود ریز مغذی ها در سبد غذایی خانواده ها باعث شده تا به لحاظ جسمی و ذهنی کودکان رشد لازم را نداشته باشند و در آینده با مشکلات فراوان جسمی و ذهنی مواجه شوند.

وی یادآور شد: به منظور رشد جسمی و ذهنی کودکان و همچنین آموزش به والدین برای تهیه غذاهای مقوی به فرزندانشان توزیع غذای گرم در مهدهای کودکی که کودکان بی بضاعت دارند، اجرا می شوند.

لری با اشاره به اینکه مدیران مهدهای کودک آموزش لازم برای کنترل وضعیت جسمی کودک را فرا می گیرند، گفت: مربیان در طول سال سه بار وضعیت جسمی کودکان را بررسی می کنند تا در صورت وجود مشکل در سلامت جسمی و ذهنی آنها سریعا اقدامات لازم انجام شود.