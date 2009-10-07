شهرداریهای آذربایجان غربی با کسری شدید بودجه مواجه هستند

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: 99 درصد شهرداری ها به غیر از کلانشهرها به طور جدی با کسری 60 درصدی مواجه هستند که حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیز نیستند.

وی با تاکید به اینکه همچنین در بخش ساخت و ساز با مشکلاتی مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: شهرداری ارومیه تاکنون 50 درصد بودجه سال را مازاد بر بودجه سال قبل وصول کرده است.

بازیان پایین بودن توان مالی پیمانکاران را عاملی در ایجاد مشکلات فعلی برخی پروژه های عمرانی دانست و به پیمانکارانی که ترک پروژه کرده اند، هشدار داد که در مناقصات بعدی شرکت داده نخواهند شد.

شهردار ارومیه، آسفالت مورد نیاز برای شهر ارومیه را سالانه 500 هزار تن عنوان کرد و افزود: اگر خودیاری شهروندان از 20 درصد به 50 درصد افزایش یابد در طول دو سال آسفالت کل شهر تامین می شود.

بازیان در خصوص کندی پیشرفت کمربندی این شهر گفت: در هیچ دوره ای با همیاری کار نشده بود که به لحاظ ظرفیت ایجاد شده در این دوره پروژه کمربندی را به این سازمان محول کرده ایم.

شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: این سازمان تحمل حتی پرداخت مطالبات خودش را ندارد اما زمانبندی اتمام این طرح برای آخر فصل برای تمام پروژه تعیین شده که در صورت عدم اجرا، شهرداری آمادگی کامل برای ادامه کار را دارد.