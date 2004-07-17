سياستهاي كلي نظام در بخش مالي پيگيري شد

به گزارش خبرگزاري مهر در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام وزيرامور اقتصادي و دارايي، نماينده شوراي نگهبان، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، رييس سامان مديريت و بنرامه ريزي كشور، رييس بنياد جانبازان، رييس كل بانك مركزي و معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور ديدگاههاي خود را درمورد طرح برگزاري مناقصات بطور مبسوط مطرح كردند كه بدليل تنوع ديدگاهها و ضرورت بررسي و بازبيني مجدد موضوع و روشن تر شدن راهكارها، با راي اكثريت، اين طرح به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع ارجاع شد تامجددا براي تصميم گيري در دستور كار مجمع قرار گيرد.

سياستهاي كلي نظام در بخش مالي كه قبلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي آن آغاز شده بود دومين موضوع مورد بررسي در جلسه امروز مجمع بود.

ادامه تدوين اين سياستها در مورد سياستهاي مالياتي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان ذيربط ادامه يافت و پس از مطرح شدن نظرات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و اعضاي مجمع، مقرر گرديد ادامه بحث به جلسات آتي مجمع موكول شود.