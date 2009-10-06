مسلمانان با هجمه گسترده غرب علیه ارزشهای اسلامی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا کریمی دبیرکل کمیسیون ملی آیسیسکو در همایش "اسلام هراسی؛ علل، روندها و راه حلها" در مورد روند تحولات اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر سخنرانی و عنوان کرد: امروزه جهان اسلام با هجمه گسترده غرب علیه فرهنگ و اعتقادات اسلامی مواجه است که این پدیده با نام "اسلام هراسی" مشهور شده است.

وی تصریح کرد: اگر چه این مفهوم از اواخر دهه 1980 میلادی مطرح شد، ولی به لحاظ تاریخی، ذهن اروپائیان مملو از اندیشه‌های منفی درباره مسلمانان است که به اسلام ستیزی شهرت داشته و ریشه‌های آن به زمان ظهور اسلام و گسترش چشمگیر آن تا سرحدات اروپای آن زمان باز می‌گردد.

کریمی خاطر نشان کرد: در قرون 19 و 20 با حاکم شدن رکود و انفعال در جهان اسلام، نگرانی از اسلام در غرب به شدت کاهش یافت و غرب در حالت تهاجمی قرار گرفت.

وی افزود: با تحول دیگری پس از جنگ جهانی دوم، در پی موج گسترده مهاجرت مسلمانان به غرب و شکل گیری جوامع خاص اسلامی در این کشورها، به ویژه در اواخر دهه 1970 با احیای مجدد و بازیابی هویت اسلامی و اسلام سیاسی و به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دوباره احساس ترس از اسلام و مقابله با مسلمانان در غرب شروع شد.

کریمی تأکید کرد: در روند تحولات اسلام هراسی در طول دو دهه اخیر، دو نقطه عطف وجود دارد: یکی با فروپاشی کمونیسم و نظام دو قطبی، تلاش غرب برای هژمون نمودن نظام سرمایه‌داری و جهانی سازی لیبرال – دموکراسی با مقاومت جهان اسلام مواجه شد.

سخنران دیگر این همایش دکتر فؤاد ایزدی بود که به بررسی موضوع اسلام هراسی در آمریکا پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: بحران اسلام هراسی در آمریکا از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است و من در اینجا سه محور را تبیین می‌کنم. سیاستهای اسلام هراسانه دولت آمریکا، توصیفهای اسلام هراسانه در رسانه‌های آمریکا و افکار عمومی اسلام هراسانه در آمریکا است.

وی گفت: اسلام هراسی واژه‌ای است که به تعصب یا تبعیض علیه اسلام یا مسلمانان اشاره می‌کند. بر اساس تعریف مؤسسه رانیمیدتراست: "اسلام هراسی، ترس و تنفر از اسلام و به دنبال آن ترس و تنفر از همه مسلمانان است."

ایزدی افزود: اسلام هراسی به معنای تبعیض علیه مسلمین از طریق محروم کردن آنان از زندگی اجتماعی و اقتصادی است. بر این اساس هیچ ارزش مشترکی با سایر فرهنگها ندارد، پست تر از غرب است و یک ایدئولوژی سیاسی خشونت آمیز است نه یک دین.

وی یادآور شد: به این دلیل، خصومت ضد مسلمانان یک رفتار طبیعی و عادی محسوب می‌شود حتی در میان کسانی که شاید با سایر اشکال رایج تبعیض مخالفت کنند. هم اکنون در آمریکا زبان و لحنی که به کارگیری آن در قبال سیاهان و یا یهودیان خشم مردم را دنبال دارد، اگر در برابر اعراب و مسلمانان استفاده شود، هیچ واکنشی را بر نمی‌انگیزد.