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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

مقدماتی فوتسال آسیا/

کلاس توجیهی داوران آسیا زیر نظر مدرس ایرانی فیفا در قطر

کلاس توجیهی داوران آسیا زیر نظر مدرس ایرانی فیفا در قطر

صدرالدین موسوی مدرس ایرانی داوری فیفا برای تدریس کلاس توجیهی داوران شرکت کننده در مسابقات مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا به قطر می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا در منطقه غرب آسیا طی روزهای 21 لغایت 26 مهرماه جاری با حضور 10 تیم عربی کویت ، بحرین ، عربستان سعودی ، فلسطین ، اردن ، سوریه ، قطر ، یمن ، عمان و لبنان به میزبانی شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد و دو تیم برتر این مسابقات به یازدهمین دوره رقابتهای فوتسال قهرمانی 2010 ازبکستان صعود خواهند کرد.

پیش از آغاز این رقابتها کلاس توجیهی داوران شرکت کننده طی روزهای 18 لغایت 20 مهرماه برگزارخواهد شد که کار تدریس این دوره را "صدرالدین موسوی" مدرس ایرانی فیفا برعهده خواهد داشت.

ضمن اینکه وی به همراه "سامی نادم" از مالزی ناظر داوری این مسابقات خواهند بود. موسوی برای حضور در مسابقات مقدماتی فوتسال آسیا روز پنج شنبه 16 مهرماه راهی  قطر خواهد شد. 

کد مطلب 959864

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