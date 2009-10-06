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۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

علاوی در اندیشه ائتلاف با دو گروه اهل سنت عراق

علاوی در اندیشه ائتلاف با دو گروه اهل سنت عراق

نخست وزیر اسبق عراق از تمایل خود برای ائتلاف با فهرست تجدید(ابتکار) و جبهه گفتگوی ملی از گروههای وابسته به اقلیت اهل سنت این کشور پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی عراق، "ایاد علاوی" که پیشتر منابع عراقی از قریب الوقوع بودن پیوستن حزب وی به ائتلاف ملی عراق خبر داده بودند، از تمایل خود به هماهنگی و همکاری با طارق الهاشمی(معاون رئیس جمهوری عراق) رهبر فهرست تجدید (ابتکار) و صالح المطلک رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق خبر داد.

علاوی در عین حال خاطر نشان کرد تا کنون درباره هیچ یک از ائتلافهای سیاسی برای مرحله آینده توافقی به دست نیامده است.

خاطر نشان می شود جریان صدر از تصمیم فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق برای پیوستن به ائتلاف ملی عراق(جانشین ائتلاف یکپارچه) خبر داده بود.

"جمال البطیخ" سخنگوی رسمی فهرست العراقیه نیز از پیوستن قریب الوقوع این جریان به ائتلاف ملی عراق که جایگزین ائتلاف عراق یکپارچه شد، خبر و احتمال داد این اتفاق پس از عید فطر رخ دهد.

وی گفته بود : با وجودی که ما در مرحله مذاکرات با ائتلاف هستیم، اما همسویی کاملی در دیدگاهها به وجود آمده که می توان احتمال داد که پیوستن به ائتلاف ملی رسما پس از عید فطر صورت خواهد گرفت.

روز دوشنبه دوم شهریور، ائتلاف ملی عراق رسما جانشین ائتلاف عراق یکپارچه شده بود.

کد مطلب 959871

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