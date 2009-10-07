ابداع دانشمند ایرانی دانشگاه میشیگان برای بهبود بیماریهای نخاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمند ایرانی دانشگاه میشیگان میکروالکترودهای قابل نصبی (کاشتنی) مخصوص مغز را ارائه کرده است که می تواند به میزان دریافت سیگنالهای نرونی بیافزاید. این یافته می تواند به تدریج منجر به ارائه درمانهای موثرتر اختلالات نرونی مانند پارکینسون، صرع و فلج شود.

محمدرضا عبیدیان این میکروالکترودهای کوچک را به پلیمری به نام PEDOT آغشته کرده است، پلیمری زیستی و مقاوم و رسانا متشکل از نانو تیوبها که در جذب سیگنالهای نرونی نسبت به تراشه های فلزی معمولی از خود توانایی بیشتری نشان داده است. در واقع نوآوری ابداع عبیدیان در تولید این پلیمرها است زیرا این پوشش مقاومت و طول عمر الکترودها را افزایش داده و جذب سیگنالهای آنها را بهبود می بخشد.

پلیمرهای رسانا که از مولکولهای ارگانیک تشکیل شده و می توانند الکتریسیته را هدایت کنند گزینه های مناسبی برای کاربردهای بیوپزشکی هستند برای مثال می توان از این پلیمرها به عنوان حد فاصل نرونها، حسگرهای زیستی و سیستمهای انتقال دارو استفاده کرد.

طرح سه بعدی که انفجارهای سیگنالی نرونها را بر روی

نانوتیوبهای پلیمر نمایان می کند

به گفته عبیدیان به منظور آزمایش، این ابداع دو میکروالکترود نرونی در مغز سه موش کاشته شد و تیم تحقیقاتی به مدت هفت هفته مقاومت الکتریکی و کیفیت ثبت سیگنالها در مناطقی که الکترودها در آن قرار گرفته بودند را تحت کنترل قرار دادند. نتیجه این آزمایش نشان داد نانو تیوبهای موجود در پلیمر پوشاننده الکترودها به خوبی توانستند کیفیت ثبت سیگنالهای نرونی را تا 30 درصد بهبود ببخشند که به نسبت الکترودهای فلزی معمولی، پیشرفت قابل توجهی به شمار می رود.

بر اساس گزارش نشریه Advanced Material، محمدرضا عبیدیان محقق فوق دکتری دانشگاه میشیگان در بخش مهندسی بیوپزشکی معتقد است این میکروالکترودها می توانند امید به بهبود را در افرادی که به آسیبهای نخاعی و بیماریهای تخریب نرونی دچار شده اند، افزایش دهد. نتایج تحقیقات عبیدیان و تیم تحقیقاتیش در نسخه 5 اکتبر 2009 در همین نشریه در قالب مقاله ای علمی منتشر شده است.