خون مردم فلسطین با درآمدمالی معاوضه می شود/ابومازن به دنبال فریب زمان

حسین رویوران درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در به تعویق انداختن بررسی گزارش رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درخصوص محکومیت رژیم صهیونیستی در تجاوز به نوارغزه، اظهارداشت: گزارش گلدستون رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درخصوص محکومیت رژیم صهیونیستی در تجاوز به نوارغزه می تواند فرصت بسیارخوبی برای فلسطینیان در اثبات مظلومیت شان باشد.

وی افزود: گلدستون بعنوان یک قاضی از طرف شورای حقوق بشر که یکی از ارگانهای سازمان ملل است مامور شده بود که برای یافتن حقیقت مبنی بر اینکه تا چه میزان معیارهای حقوق بشر دوستانه ای که درجنگ حاکم است از سوی اسرائیل در حمله به نوارغزه رعایت شده ، به کشف حقیقت بپردازد.

این کارشناس با اشاره به اینکه دونوع قانون حقوق بشر دردنیا وجود دارد، گفت: یک قانون حقوق بشر در زمان صلح کاربرد دارد و یکی در زمان جنگ که دومی هدفش انسانی کردن شرایط غیرانسانی جنگ است.

وی با بیان اینکه کمیته حقیقت یاب زمانی تشکیل می شود که فاعل مجهول باشد درحالی که فاعل درپرونده جنگ اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه کاملا مشخص است، تصریح کرد: ابومازن از این طریق بدنبال فریب زمانی است یعنی بجای اینکه خواست مردم فلسطین را اجرا نماید، وقت کشی می کند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: براین اساس کمیته حقیقت یابی به ریاست گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد که با بررسی ها به این جمع بندی رسید که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی در غزه شده است.

وی با اشاره به پروسه تهیه وارائه چنین گزارشهایی در سازمان ملل گفت: طبیعتا شورای حقوق بشرسازمان ملل باید گزارش کمیته حقیقت یاب خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند چراکه شورای امنیت نهاد اصلی حفظ صلح در سطح بین المللی است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه رفتار "فریشه" نماینده فلسطین را بسیار غافل گیرکننده دانست و گفت: آنچه که در این میان بسیار غافل گیر کننده بود رفتار ابهام آلود نماینده فلسطین بود که درخواست نمود بررسی گزارش گلدستون 6 ماه به تعویق بیافتد.

وی با بیان اینکه البته این امکان وجود دارد که رفتار نماینده فلسطین تحت فشار آمریکا واسرائیل باشد،عنوان کرد: فشار آمریکا بر نماینده فلسطین رامی توان از این جهت دانست که اگر این گزارش به شورای امنیت برود آمریکا ناگزیر به وتو کردن آن باشد واین مسئله برای آمریکا بسیارسخت خواهد بود.

رویوران با اشاره به دلیل فشاراسرائیل برنماینده فلسطین، گفت: متاسفانه نیروهای ابومازن پیمانکار نصب وراه اندازی اپراتور دوم در کرانه باختری هستند و از آنجا که تجهیزات در بنادر اسرائیل است، شرط اسرائیل این بود که برای تحویل این تجهیزات نماینده فلسطین درخواست تعویق بررسی گزارش مذکور را دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مردم فلسطین واکنش شدیدی را نسبت به این مسئله ازخود نشان داده اند بطوریکه خواستار آن شدند که نماینده فلسطین در پیشنهاد خود مبنی بربه تعویق انداختن بررسی این گزارش تجدیدنظر نماید، گفت: متاسفانه امثال ابومازنها خون مردم مظلوم فلسطین را با یک درآمد مالی معاوضه کردند.