شرکت ملی نفت برای پارس جنوبی پول نمی دهد

سردار رستم قاسمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین منابع مالی فازهای 15 و 16 میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: مقرر شده است هفته آینده در شورای اقتصاد در خصوص برداشت منابع از حساب ذخیره ارزی جلسه ای برگزار شود که امیدواریم با برداشت یک میلیارد دلاری از ذخیره ارزی در این نشست موافقت شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون اجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با مشکلات شدید کمبود منابع مالی مواجه شده است، تصریح کرد: این موضوع در روند اجرای این طرح نیز اثر گذار بوده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با اشاره به کسری شدید منابع مالی در سیستم شرکت ملی نفت ایران، یادآور شد: برای اجرای این طرح باید ماهانه حدود 50 میلیون دلار منابع مالی تزریق می شد اما این در حالی است که در طی 6 ماه گذشته در مجموع حدود 150 میلیون دلار منابع مالی به فازهای 15 و 16 تزریق شده است.

کاهش 6 هزار نفری شاغلین فازهای 15 و 16

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه مشکلات مالی ایجاد شده در اجرای فازهای 15 و 16 موجب خروج نیروهای کار و حجم اشتغال در این طرح گازی شده است، بیان کرد: بر اساس برنامه باید در شرایط فعلی حدود 10 هزار نفر به صورت روزانه در کارگاه های فازهای 15 و 16 فعالیت می کردند اما هم اکنون تعداد شاغلین این دو فاز به 4 هزار نفر کاهش یافته است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با اشاره به اینکه در صورت تامین منابع مالی امکان جبران تاخیرهای ایجاد شده در این دو فاز میدان پارس جنوبی وجود دارد، اظهار داشت: اما در صورت عدم تامین به موقع منابع تاخیرهای زیادی به اجرا و تکمیل این طرح تحمیل خواهد شد.

قاسمی در پاسخ به این سئوال مهر که پیش بینی تاخیرهای ایجاد شده در این طرح گازی چند ماه خواهد بود، اعلام کرد: پیش بینی دقیق تاخیرها در حال حاضر قابل محاسبه نیست.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر یک میلیارد دلار سرمایه در اجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی هزینه شده است، گفت: با وجود مشکلات موجود فعلا برنامه ای برای جذب مشارکت خارجی در این طرح گازی نداریم.

به گزارش مهر، مرداد ماه سال 1385 قرارداد طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به ارزش 2 میلیارد و 97میلیون دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده بود.

هدف از توسعه این دوفاز پارس جنوبی که مشابه فازهای 17 و 18 این میدان است، برداشت روزانه 56 میلیون و 600 هزار مترمکعب گاز از مخزن و تولید 50 میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده و سالانه یک میلیون تن اتان و یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع از هر یک از این فازها اجرا خواهد شد.

وجود مشکلات مالی اجرای فازهای پارس جنوبی و ایران LNG

به گزارش مهر، پیش از این نیز غلامرضا منوچهری مدیرعامل پتروپارس از وجود مشکلات مالی در اجرای فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و گفته بود: وجود مشکلات مالی در طرح توسعه بزرگترین فاز پارس جنوبی کماکان پابرجا است.

در همین حال علی خیر اندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی از تاخیر 5 درصدی در اجرای طرح ایران ال ان جی خبر داد و به مهر گفته بود: در حال حاضر به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی و اعتباری اجرای طرح از برنامه عقب افتاده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی پیشرفت اجرای این پروژه حدود 25 درصد بوده است، اظهار کرده بود: اگر تامین منابع مالی این طرح به موقع انجام بگیرد، تا 2 سال آینده تولید LNG در این پروژه آغاز خواهد شد.

در این رابطه رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک) با اشاره به عدم تخصیص 200 میلیون یورو پیش پرداخت اجرای فازهای 20 و 21 پارس جنوبی، گفته بود: برای آغاز این طرح شرکت نفت باید به عنوان کارفرما رقمی معادل 5 درصد از کل قرارداد را در اختیار اویک قرار دهد.