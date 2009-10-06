جدی شدن اجرای قانون اساسی جدید اروپا/عزم فرانسه برای تصاحب وزارت خارجه اتحادیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از جدی شدن اجرای قانون اساسی جدید اروپا، بازار سهم خواهی هر یک از کشورهای این اتحادیه برای تصاحب سمتهای جدید، گرمتر شده است.

روزنامه "لوپاریزین" چاپ فرانسه در این باره نوشت : پاریس به دنبال تصاحب کرسی وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا است و مقامهای این کشور برای این کار "برنار کوشنر" را بهترین گزینه می دانند.



با این حال افراد دیگری در حوزه سیاست خارجی فرانسه نظیر "هوبرت ودرین" وزیر امور خارجه فرانسه بین سالهای 1997 تا 2002 و "میشل بارنیه" کمیسر پیشین اتحادیه اروپا مترصد رسیدن به چنین مقامی هستند.

این در حالی است که بارنیه چند ماه پیش برای شرکت در انتخابات پارلمانی اروپا از سمت خود در پاریس کناره گیری کرد و اکنون پس از راهیابی به پارلمان تصمیم گرفته نقش پررنگ تری به عهده بگیرد.

اما ودرین نیز که پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه بوده و حتی پیش از آن سمت مشاور رئیس جمهوری سوسیالیست این کشور یعنی"فرانسوا میتران" را به عهده داشته به عنوان رقیب جدی کوشنر در وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا به شمار می رود.

لوپاریزین در ادامه آورده است : با این وجود هیچ یک از این دو نفر به اندازه "ّبرنار کوشنر" انگیزه لازم برای رسیدن به وزارت امور خارجه اروپا را ندارد، چرا که وی مدتها است قصد کرده از زیر سایه "نیکلا سارکوزی" خارج شده و تواناییهای خود را به نمایش بگذارد.

پیش از این "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس گفته بود در صورتی که "تونی بلر" خواهان نامزدی برای ریاست اتحادیه اروپا باشد از وی حمایت می کند. گفته می شود رقبای اصلی بلر برای ریاست اتحادیه اروپا "فیلیپ گونزالس" نخست وزیر اسپانیا، نخست وزیر لوکزامبورگ و "ژان کلود یانگر" وزیر دارایی این کشور هستند.