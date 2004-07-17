رفت و آمد بازرسان آژانس به ايران ادامه دارد

يك مقام آگاه در سازمان انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار" مهر"، با بيان اينكه اين گروه درمدت اقامت در ايران از كليه مناطق مورد درخواست خود بازديد كردند، گفت: بازديد از مراكز نظامي مورد درخواست بازرسان آژانس نبود.



وي همچنين از ورود تيم جديدي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران درهفته آينده براي ادامه بازرسي ها و تبادل اطلاعات با كارشناسان ايراني خبر داد.



اين مقام آگاه ادعاي خبرگزاري رويتر مبني بر تلاش ايران درگذشته براي خريد برخي تجهيزات از جمله دوربينهاي داراي كاربرد دوگانه را دروغي بي اهميت دانست و آن را جنجال تبليغاتي براي ايجاد جوي منفي عليه همكاري هاي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه نشست سپتامبر خواند. وي مناسب ترين پاسخ به اين اتهامات را پاسخ رييس جمهوري به اين موضوع دانست.



سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور چهارشنبه هفته گذشته بعد از جلسه هيات دولت درگفتگو با خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ادعاهايي درخصوص خريد دستگاهها و قطعاتي از سوي ايران كه مصارف صلح آميزندارد، گفت: بي خود كرده اند. سعي كرده ايم همه مسائل را با رعايت موازين انجام دهيم و اين مسئله به هيچ وجه صحت ندارد و فكر مي كنم اين مسئله جوسازي جديدي براي بهانه گيري درآستانه جلسه سپتامبر باشد.