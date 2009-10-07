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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

برای تطبیق استانداردهای AFC ؛

نمایندگان فدراسیون فوتبال از ورزشگاه مس کرمان بازدید می کنند

نمایندگان فدراسیون فوتبال از ورزشگاه مس کرمان بازدید می کنند

دو نماینده فدراسیون فوتبال برای بازدید از امکانات ورزشگاه شهید باهنر کرمان جهت میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا عازم این شهر خواهند شد.

به گزارش خبرنگارمهر، عزیز الله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر و محمد منصور عظیم زاده، رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال صبح امروز راهی کرمان خواهند شد تا امکانات ورزشگاه شهید باهنر را از نظر برخورداری از شرایط و استانداردهای مورد نظر AFC بررسی کنند.

فدراسیون فوتبال دو ماه پیش مکاتبات لازم را برای استانداردسازی ورزشگاه خانگی مس کرمان با هیئت فوتبال کرمان و باشگاه مس انجام داده بود تا استانداردهای مورد نظر AFC در این ورزشگاه رعایت شود.

جایگاه VIP، مرکز رسانه‌ای، راهروهای خبری، تابلوی ورزشگاه، نور استادیوم، جایگاه استقرار دوربین‌های فیلمبرداری، امکانات داخل رختکن و ... از جمله بخش‌های ورزشگاه مس کرمان است که نیاز به استانداردسازی و تامین امکانات مناسب و مورد نظر AFC دارد.

کد مطلب 959896

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