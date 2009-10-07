جزئیات دیدار نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با ضرغامی اعلام شد

ستار هدایتخواه درباره دیدار نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با عزت الله ضرغامی به خبرنگار مهر گفت: این جلسه ساعت 13 در صدا و سیما برگزار شد و سه ساعت طول کشید. آقای ضرغامی گزارشی درباره برنامه و اقدام های آینده صدا و سیما ارائه کرد. آقای حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم درباره تصویب قانون نحوه اداره صدا و سیما توضیحاتی ارائه داد.
وی در ادامه افزود: دشواری کار صدا و سیما، تاثیر ماهوارهها، نبرد نابرابر، تولید آثاری با محوریت ترویج دین، پرهیز از عوامگرایی افراطی، توجه به مسائل اخلاقی جامعه، هویت ملی، زبان فارسی و وحدت ملی از دیگر مواردی بود که آقای حداد عادل در این جلسه اشاره کرد.
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به صحبتهای بیژن نوباوه وعلی مطهری در این جلسه گفت: این نمایندگان درباره چگونگی رقابت با شبکههای ماهواره، ترویج زندگی اسلامی، اعتمادسازی و توجه به فرهنگ عمومی، چگونگی پخش اخبار، تربیت نگاه به مقابله با جنگ نرم صحبت کردند.
هدایتخواه ادامه داد: نمایندگان دیگر هم ضمن قدردانی از زحمات صدا و سیما به ویژه در زمان انتخابات به مواردی از جمله رفع مظلومیت در فرهنگ، تقویت بازیهای رایانهای، نقش صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی، خصوصیسازی در تولید برنامه و مسائل فنی، نسبت شوراها با صدا و سیما، لزوم تعریف بینالمللی شبکه خبر، استفاده از کارشناسان، ضرورت تقویت شبکههای استانی، تولید برنامههایی با شعار امسال، تربیت نیروی انسانی و تغییر سبک برنامههای اخلاقی و کودکان و نوجوانان اشاره کردند.
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