70 درصد جمعیت دامی کرمان به صورت سنتی نگهداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز دامپزشکی در کرمان اظهار داشت: طبق تحقیقات صورت گرفته 50 درصد عوامل بیماری زای شناخته شده بین اسنان و حیوان مشترک هستند و در همین راستا پیشگیری از بروز بیماری های و ریشه کن کردن بیماری های دامی در راستای حفظ سلامت جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیرکل دامپزشکی کرمان افزود: متاسفانه علیرغم پیشرفتهای صورت گرفته همچنان 70 درصد از جمعیت دامی استان کرمان به صورت سنتی نگهداری می شوند.

وی همچنین از راه اندازی واحد تشخیص گوشت در آزمایشگاه مرجع دامپزشکی کرمان خبردارد و عنوان کرد: با راه اندازی این واحد "PCR" در آزمایشگاه مرجع کرمان امکان تشخیص آلودگی گوشت انواع حیوانات امکان پذیر شده است.

زید آبادی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک در آزمایشگاه مرجع کرمان واحدهای تشخیص قطعی انواع آنفلوانزا به خصوص آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و آنفلوانزای نوع A به بهره برداری برسد.

وی گفت: با راه اندازی واحد تشخیص گوشت امکان تشخیص بیماری تب برفکی که یکی از بیماری های مشترک انسان و دام می باشد محیا شده است.

زید آبادی گفت: آزمایشگاه مرجع کرمان با اعتباری بالغ بــر 16 میلیارد ریال در خــرداد مــاه سال جاری راه اندازی شده است.