تغییرمعاون دانشگاه تهران تا 2 هفته دیگر/ "پروین" گزینه معاونت دانشجویی

فرزاد زیویار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: رئیس دانشگاه تهران تا دو هفته دیگر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را منصوب می کند.

مشاور رئیس دانشگاه تهران افزود: رئیس دانشگاه تهران 6 گزینه از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برای مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در نظر دارد که به زودی یکی از آنها را با توجه به مسئولیتهایی که حوزه مهم دانشجویی دارد منصوب می کند.

به گزارش مهر، سید مهدی قمصری در حال حاضر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران است. قمصری همزمان با قرارگیری آیت الله عمید زنجانی در جایگاه ریاست دانشگاه تهران به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه منصوب شد و حضور وی در این مسئولیت تا کنون نیز ادامه داشت اما فرهاد رهبر تصمیم به تغییر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران گرفته است.

قمصری نیمه شهریور ماه با حفظ سمت در معاونت دانشجویی و فرهنگی از سوی رئیس دانشگاه تهران به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز منصوب شد.

گفته می شود دکتر پروین عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و فضل الله باقرزاده عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران به عنوان گزینه های در دست بررسی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران مطرح هستند.