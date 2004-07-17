عرفات اصلاح تشكيلات امنيتي را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، ياسرعرفات در حكمي، دستور وحدت و ادغام تمامي موسسات امنيتي و پليس فلسطين متشكل در هشت مجموعه به سه دستگاه امنيت كل، پليس و اطلاعات و امنيت را صادر كرد.

نبيل ابو ردينه مشاور رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز به خبرنگاران گفت: عرفات همچنين با صدور حكمي، سرلشكر صائب العاجز فرمانده نيروهاي امنيت ملي در شمال نوار غزه را به عنوان فرمانده نيروي پليس در نوار غزه و كرانه باختري و به جانشيني سرلشكرغازي الجبالي منصوب كرد.

الجبالي روز گذشته از سوي يك گروه مسلح فلسطيني در جنوب غزه ربوده شده اما پس از چند ساعت آزاد شد.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين سرلشكر موسي عرفات فرمانده سازمان امنيت نظامي اين تشكيلات را به عنوان مسئول امنيت عمومي فلسطين در نوار غزه و به جانشيني سرلشكر عبدالرزاق المجايده تعيين كرد.

المجايده نيز به عنوان مشاورعرفات معرفي شد.

ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين استعفاي سرلشكر امين الهندي رئيس دستگاه امنيت واكنش سريع و سرتيپ رشيد ابو شباك رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كل را نپذيرفت .

اين مقام ارشد امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين در اعتراض به گسترش ناامني و بي ثباتي در نوار غزه استعفا داده بودند.

در همين حال خالد ابوالعلا رئيس كميته ارتباط نظامي درجنوب نوارغزه كه روز گذشته از سوي عناصرسابق امنيتي فلسطين در منطقه خان يونس به گروگان گرفته شده بود امروز صبح آزاد شد.

وي پس از آزادي به خبرنگاران گفت: گروگان گيران از اعضاي سابق مجموعه هاي امنيتي بودند كه از كار بركنار شده و تنها هدف آنان از اين اقدام، احقاق حقوقشان بوده است.

از سوي ديگر يك منبع رسمي اعلام كرد كابينه فلسطين به رياست احمد قريع بعد از ظهر امروز نشست فوق العاده اي را در رام الله در شمال كرانه باختري برگزار خواهد كرد تا مسائل روي داده و از جمله سلسله عمليات ربودن اتباع خارجي و مسئولان ارشد امنيتي فلسطين در نوار غزه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

يك عضو در كابينه فلسطين در اين باره گفت: وضعيت بحراني است و دولت بايد ثابت كند كه توانايي فعاليت و تحرك را در اين وضعيت دارد.

مسئولان فلسطيني همچنين اعلام كردند: حالت فوق العاده از شب گذشته در نوار غزه برقرار شده و نيروهاي امنيتي فلسطين درحالت آماده باش قرار گرفته و در اطراف ساختمانهاي دولتي استقرار يافته اند.

از سوي ديگر گردانهاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش آزاديبخش فلسطين ( فتح) با صدور بيانيه اي خواستار برچيدن مظاهرفساد در تشكيلات خودگردان فلسطين شد.